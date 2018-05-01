Около 5 тыс. человек приняли участие в праздничных мероприятиях к 1 мая в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 1 мая. / ТАСС /. Праздничный митинг-концерт, открытый городской фестиваль традиционной культуры и детского творчества «Сто лиц столицы» прошли в Махачкале во вторник. В праздничных мероприятиях, посвященных Первомаю, приняли участие около 5 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"В Махачкале основным местом мероприятий, посвященных празднованию Дня весны и труда, стал проспект им. Расула Гамзатова. Участие в празднике приняли около 5 тыс. человек", — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, центральным местом проведения торжеств стала площадка перед Русским драмтеатром им. Горького, где прошел митинг-концерт с участием представителей трудовых коллективов учреждений, предприятий и организаций, политических партий, молодежи города.

Фестиваль традиционной культуры и детского творчества

Праздничные мероприятия продолжил шестой Открытый городской фестиваль традиционной культуры и детского творчества «Сто лиц столицы», который проводится с целью сохранения культурного наследия России, укрепления дружбы, мира, культурных и социальных связей между народами.

"Участие в нем приняли не только известные артисты дагестанской эстрады, но и творческие коллективы и объединения — вокальные, театральные, инструментальные и фольклорные ансамбли, народные хоры, ансамбли народного танца, оркестры народных инструментов, учащиеся детских школ искусств Махачкалы и другие", — отметил собеседник агентства.

Заместитель мэра Махачкалы Запир Алхасов сказал, что проведение фестиваля «Сто лиц столицы» 1 мая — в праздник, на котором по традиции объединяются все категории населения, символично.

Концертная программа включила и республиканский фестиваль «Россия — Родина моя». После него состоялся флешмоб «Голоса России». Завершился концерт дневным фейерверком-триколором.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, народные гуляния в центре Махачкалы сопровождались и спортивными состязаниями. Для любителей активного отдыха были организованы спортивные и молодежные развлекательные площадки, батут и аквагрим, мастер-классы.

"У гостиницы «Ленинград» открылась цирковая площадка с участием республиканской школы циркового искусства, школы канатоходцев села Цовкра-1 Кулинского района и групп канатоходцев Магарамкентского района, республиканского дома народного творчества и Центра эстетического воспитания детей «Радуга» Махачкалы", — рассказали в пресс-службе.

Выставка картин под открытым небом и литературная скамейка

Кроме того, детская художественная школа Махачкалы организовала пленэр и передвижную выставку лучших работ, среди которых натюрморты, пейзажи, портреты. Участников мероприятий развлекали веселые аниматоры и ростовые куклы. А рядом музей истории города Махачкалы под открытым небом организовал выставку детских рисунков на тему Дня Победы и защиты Отечества.

"Эстафету праздника подхватили молодежные и студенческие творческие коллективы. Так, во дворе театра поэзии прошло концертное выступление солистов детской филармонии Махачкалы. Напротив расположились литературная скамейка и библиотека под открытым небом от централизованной библиотечной системы Махачкалы, где всех книголюбов ждали лучшие собрания из фонда библиотечной системы города", — заключили в администрации города.