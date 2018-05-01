Тайна исчезновения глобуса Гитлера

По странному стечению обстоятельств, в котором, правда, психологи не находят ничего необычного, большинство мировых диктаторов имеет необъяснимую тягу к крупным картам, гигантским глобусам и иным наглядным пособиям по завоеванию мира. Примечательно, что крупнейший глобус Земли своего времени находился в ставке Гитлера, но после войны таинственным образом исчез.

Глобус размером с автомобиль

В середине 1930-х годов гигантский глобус для ставки Гитлера в рейхсканцелярии в Берлине был специально изготовлен немецкой фирмой «Columbus». Причем по описанию очевидцев, глобус, действительно, поражал своими размерами, которые были сопоставимы с автомобилем марки Volkswagen, хотя цена была значительно выше. Для того чтобы удерживать огромный шар в нужном положении и при необходимости вращать его, была создана специальная деревянная подставка. Примечательно, что глобус был изготовлен не в единственном варианте. Его копии установили в резиденциях практически у всех нацистских лидеров, а также у крупнейших промышленных магнатов. Самое интересное, что очертания стран на глобусе были изменены под текущую политическую ситуацию. Поскольку глобус выпускался двумя партиями, то во второй серии название Абиссинии (современной Эфиопии) было заменено на Итальянскую Восточную Африку. Идея, как и сам заказ, разместить глобус в рейхсканцелярии, принадлежала архитектору Альберту Шпееру. До сегодняшнего дня сохранились кадры кинохроники 1939 года, на которых во время торжественного открытия рейхсканцелярии отлично видно этот уникальный предмет ее интерьера. При этом глобус был настолько огромен и необычен, что Чарли Чаплин в своем фильме «Великий диктатор» изобразил его как один из любимых предметов фюрера. Впрочем, сам Гитлер по воспоминаниям современников, относился к нему достаточно холодно, поскольку чертить планы покорения мира удобнее на карте, тогда, как глобус являлся всего лишь предметом имиджа и интерьера.

Кто украл глобус

Тем не менее, глобус, стоявший в рейхсканцелярии в независимости от личного отношения к нему фюрера, являлся исторической реликвией и предметом, за который коллекционеры и музеи всего мира отдали бы огромные деньги. Куда же он пропал после войны? Самое интересное, что сегодня, предмет под названием «глобус Гитлера» находится одновременно в нескольких музеях Германии и периодически выставляется на аукционах. Фантастика? Вовсе нет. Ведь подобных глобусов было выпущено несколько, скорее всего в музеях, экспонируются и продаются либо глобусы других руководителей Третьего Рейха либо подделки. В наши дни увидеть глобусы, претендующие на звание «глобус Гитлера» можно в Немецком историческом музее, Бранденбургском музее, Берлинском институте и Географическим институте. Причем экспонат Немецкого исторического музея в том месте, где на нем изображены очертания Германии, пробит русской пулей. Тем не менее, немецкий историк и картограф Вольфрам Побанц, всю жизнь посвятивший поиску настоящего глобуса Гитлера, в своих многочисленных интервью утверждает, что все они не имеют к главе Третьего Рейха никакого отношения и принадлежали другим нацистским бонзам. Сегодня этот факт, благодаря исследованиям историка, подтвержден документально.

СССР или США После окончания любой войны победители всегда дерутся за трофеи. Это аксиома. С глобусом Гитлера произошла аналогичная история. Первым претендентом на настоящий глобус Гитлера считается глобус, найденный спустя несколько дней после окончания войны в резиденции Гитлера «Орлиное гнездо» в Альпах. Его обнаружил, американец Джон Барсамян и, разумеется, тут же решил вывезти в США. Ему это удалось. Историки приводят официальный документ на вывоз, в котором говорится: «Один глобус, язык — немецкий, происхождение — резиденция „Орлиное гнездо“. В руки общественности данный пакет документов попал от самого Багдасаряна, который, как предприимчивый делец, продал его с аукциона. В то же время, совершенно очевидно, что глобус, присвоенный американцем, не является глобусом Гитлера, стоявшим в рейхсканцелярии. Дело в том, что существует историческая фотография, сделанная в мае 1945 года на которой советские солдаты позируют на фоне глобуса Гитлера, непосредственно в здании рейхсканцелярии. Совершенно очевидно, что глобус не мог одновременно находиться в Берлине и в Альпах. При этом Вольфрам Побанц считает, что данный предмет приглянулся кому-то из руководства советских войск и был вывезен в СССР, где его следы теряются…