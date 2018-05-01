Акустика и инопланетные гости: что ждет поклонников «Мумий Тролль»

С последнего акустического концерта группы «Мумий Тролль» прошло 20 лет. У ребят прибавилось песен, и теперь они решили повторить эксперимент. На этот раз создавать шоу помогут не только особая сценография или новая подача материала, но и самые настоящие инопланетные гости. Корреспонденты программы «Держись, шоубиз!» на телеканале «МИР» выяснили, что ждет поклонников рок-н-ролльщиков из Владивостока.

Также расскажем, как музыкальные звезды отмечают свой профессиональный праздник — День радио, каким шоу решил отметить свой день рождения рэпер Баста и в чем секрет бешенной популярности «Руки вверх!», которые совсем недавно собрали Олимпийский.

Смотрите программу «Держись, шоубиз!» 5 мая в 0:30 на телеканале «МИР».

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