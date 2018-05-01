Ещё
Акустика и инопланетные гости: что ждет поклонников «Мумий Тролль»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Акустика и инопланетные гости: что ждет поклонников «Мумий Тролль» 

Мир24 29 минут назад
Фото: Мир24
С последнего акустического концерта группы «Мумий Тролль» прошло 20 лет. У ребят прибавилось песен, и теперь они решили повторить эксперимент. На этот раз создавать шоу помогут не только особая сценография или новая подача материала, но и самые настоящие инопланетные гости. Корреспонденты программы «Держись, шоубиз!» на телеканале «МИР» выяснили, что ждет поклонников рок-н-ролльщиков из Владивостока.
Также расскажем, как музыкальные звезды отмечают свой профессиональный праздник — День радио, каким шоу решил отметить свой день рождения рэпер Баста и в чем секрет бешенной популярности «Руки вверх!», которые совсем недавно собрали Олимпийский.
Смотрите программу «Держись, шоубиз!» 5 мая в 0:30 на телеканале «МИР».
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Японскую ракету SS-520 признали самой компактной в мире Тест: Выживете ли вы на советском производстве? Дети Вальпургиевой ночи: как мистика вошла во власть фашистской Германии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с актерами «Санта Барбары»4
Звезды, которые ненавидят свои культовые роли1
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы68
Крутые герои боевиков: тогда и сейчас2
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
Видео
02:16
Вышел новый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса»
Кино
02:53
«Мстители 3» собрали рекордную кассу за выходные
Кино
06:42
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
Кино
04:19
Дженнифер Лопес выпустила новый клип
Концерты
04:48
10 звезд, которые выросли в нищете
Кино
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение