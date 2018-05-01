Леонид Енгибаров: что случилось с «грустным клоуном»

На арене советского цирка Леонид Енгибаров был уникумом. Когда другие клоуны смешили зрителей, Енгибаров заставлял их размышлять. Именно поэтому народную любовь ему пришлось заслуживать долго. На самом пике своей популярности «грустный клоун» умер. Смерть артиста тут же обросла всевозможными слухами и домыслами: ведь Енгибаров ушел из жизни довольно молодым.

Самоопределение

Леонид Енгибаров появился на свет в 1935 году. Его отец-армянин трудился поваром в ресторане, а мать была русской и хозяйничала по дому. Жилище Енгибаровых, как и большинство построек Марьиной Рощи в то время, являлось одноэтажным деревянным домиком. Леонид не сразу определился с профессией. Он профессионально занимался боксом, поступал в институт рыбного хозяйства и в физкультурный вуз. Но в конце концов он все-таки решил стать клоуном и пришел в Цирковое училище. Окончив его, Енгибаров стал работать в армянском цирке.

Отторжение и признание

В отличие от других цирковых артистов, которые полагали, что главное предназначение клоуна — это веселить зрителя, Енгибаров придерживался противоположной точки зрения. Его номера если и вызывали улыбку, то чаще всего грустную. Он не требовал от публики безудержного хохота, а, напротив, заставлял людей философствовать о жизни, об одиночестве, о доброте и других важных вещах. Однако сами зрители, которые, конечно, спешили в цирк совсем не затем, чтобы лить слезы, «грустного клоуна» приняли не сразу. Да что говорить, даже многие коллеги Леонида просили его бросить странное амплуа и выступать на арене с традиционными, смешными номерами. Но Енгибаров и слушать никого не хотел. И вскоре его действительно оценили. В 1962 году во время гастролей армянской труппы в Ленинграде выступление Леонида Енгибарова было объявлено лучшим номером года. А через 2 года на конкурсе клоунов в Чехии он занял первое место.

Смерть в расцвете сил Публика обожала Леонида Енгибарова за его артистизм, за романтичность и пусть и светлую, но все же грусть его неподражаемых номеров. Популярность клоуна была настолько высока, что о нем даже сняли несколько документальных фильмов. Кстати, о фильмах. Следует отметить, что Енгибаров был не только клоуном и мимом. Он обладал и многими другими талантами. Он играл в художественном кино и даже писал новеллы. Неизвестно, что бы еще привнес в искусство «грустный клоун», если бы не его внезапная смерть. Многие до сих пор судачат о том, что известный артист, как последний бродяга умер на улице, а равнодушные прохожие проходили мимо его холодеющего трупа. Но на самом деле Енгибаров скончался в квартире на руках своей матери. 25 июля 1972 года артисту стало нехорошо. Мать вызвала сыну «Скорую помощь». Но прибывшие врачи решили, что у Енгибарова обычное отравление, что-то прописали и уехали. Но лучше Леониду не становилось. Он попросил мать налить ему шампанского. Видимо, думал, что от вина ему полегчает. Однако оказалось, что у Енгибарова случился сердечный приступ, и алкоголь только усугубил ситуацию. Вторая бригада докторов уже ничем не смогла ему помочь. «Грустный клоун» скончался. Ему было всего 37 лет.