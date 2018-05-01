Приморцев просят помочь в поиске пропавшего ребенка 

Жителей Приморья просят помочь в поиске пропавшего ребенка, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на волонтерскую организацию «Примпоиск».
Олег Новиков 2001 года рождения 10 апреля ушел из Центра содействия семейному устройству пгт Новошахтинский, и до настоящего времени местонахождение мальчика неизвестно.
Приметы: европейский тип лица, на вид 16-17 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волос темный, глаза карие.
Был одет: утепленная толстовка темно-синего цвета, сбоку на груди белая надпись Nike, серое трико, синие кроссовки с зеленой надписью Nike.
Отмечается, что ребенок может находиться в любом населенном пункте Приморья.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Олега, просят позвонить по телефонам: 8 (42346) 23-1-02— МВД России по Михайловскому району или 02, 102— полиция, 8 924 732 03 00, 8 962 334 51 07— волонтеры, или написать на почту primpoisk25@gmail.com.