Приморцев просят помочь в поиске пропавшего ребенка

Жителей Приморья просят помочь в поиске пропавшего ребенка, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на волонтерскую организацию «Примпоиск».

Олег Новиков 2001 года рождения 10 апреля ушел из Центра содействия семейному устройству пгт Новошахтинский, и до настоящего времени местонахождение мальчика неизвестно.

Приметы: европейский тип лица, на вид 16-17 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волос темный, глаза карие.

Был одет: утепленная толстовка темно-синего цвета, сбоку на груди белая надпись Nike, серое трико, синие кроссовки с зеленой надписью Nike.

Отмечается, что ребенок может находиться в любом населенном пункте Приморья.