С Лениным и воздушным шариком: смотрим 15 старых фотографий с демонстраций Волгограда

В фотоальбомах почти каждого волгоградца, родившегося в Советском Союзе, остались пожелтевшие карточки с традиционных первомайских демонстраций. В выходных платьях и костюмах, с транспарантами и флагами в руках. В день весны и труда мы собрали 15 ностальгических фотографий из семейных альбомов.

Цветущий май 1968 года

Сделать снимок после первомайского шествия — традиция покрепче покупки мандаринов к новогоднему столу. Рядом с памятником Ленину, на фоне шумной демонстрации или с детьми, размахивающими воздушными шарами или держащими в руках сладких петушков на палочке. Такими кадрами волгоградцы чаще всего делились с корреспондентами V1.ru

Какая демонстрация без шаров и фотоаппарата?

Почти никто из горожан не уходил с демонстрации без традиционной фотографии

С плакатами, воздушными шарами и сладкими угощениями— так Первомай встречали самые юные волгоградцы

А чем запомнилась ваши семейные походы на демонстрацию?

Перед праздничными посиделками с родными

Настоящую охоту за яркими карточками в Первомай открывали и волгоградские фотокорры. Пробегая мимо всей колонны, сотрудники редакций успевали сфотографировать трибуну с первыми лицами, флагоносцев, физкультурников, массовиков — затейников и веселых людей с плакатами. Сразу после шествия корреспонденты, словно марафонцы, бежали в Дом печати: проявляли, отбирали и печатали самые лучшие кадры. Какой праздничный выпуск без крупного фото с демонстрации на первой полосе?

А вот и работы волгоградских фотокорров

Первомай не всегда выдавался теплым и безоблачным

За мир, труд, май и детство

И как детворе не любить такой воздушный и сладкий праздник?

На Первомай волгоградские фотокорры устраивали марафон до Дома печати

У каждой фотографии с первомайского шествия — особая атмосфера и запечатанная внутрь снимка история. Оставляем вас наедине с пятнадцатью добрыми советскими снимками, вызывающими ностальгию.

На первомайскую демонстрацию волгоградки наряжались, словно на парад мод Выполним! Обещали волгоградцы в день весны и труда

Каждая фотография с демонстрации хранит историю семьи

Во время официальной части демонстрации