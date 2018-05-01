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С Лениным и воздушным шариком: смотрим 15 старых фотографий с демонстраций Волгограда
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С Лениным и воздушным шариком: смотрим 15 старых фотографий с демонстраций Волгограда 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В фотоальбомах почти каждого волгоградца, родившегося в Советском Союзе, остались пожелтевшие карточки с традиционных первомайских демонстраций. В выходных платьях и костюмах, с транспарантами и флагами в руках. В день весны и труда мы собрали 15 ностальгических фотографий из семейных альбомов.
Цветущий май 1968 года
Сделать снимок после первомайского шествия — традиция покрепче покупки мандаринов к новогоднему столу. Рядом с памятником Ленину, на фоне шумной демонстрации или с детьми, размахивающими воздушными шарами или держащими в руках сладких петушков на палочке. Такими кадрами волгоградцы чаще всего делились с корреспондентами V1.ru.
Какая демонстрация без шаров и фотоаппарата?
Почти никто из горожан не уходил с демонстрации без традиционной фотографии
С плакатами, воздушными шарами и сладкими угощениями— так Первомай встречали самые юные волгоградцы
А чем запомнилась ваши семейные походы на демонстрацию?
Перед праздничными посиделками с родными
Настоящую охоту за яркими карточками в Первомай открывали и волгоградские фотокорры. Пробегая мимо всей колонны, сотрудники редакций успевали сфотографировать трибуну с первыми лицами, флагоносцев, физкультурников, массовиков — затейников и веселых людей с плакатами. Сразу после шествия корреспонденты, словно марафонцы, бежали в Дом печати: проявляли, отбирали и печатали самые лучшие кадры. Какой праздничный выпуск без крупного фото с демонстрации на первой полосе?
А вот и работы волгоградских фотокорров
Первомай не всегда выдавался теплым и безоблачным
За мир, труд, май и детство
И как детворе не любить такой воздушный и сладкий праздник?
На Первомай волгоградские фотокорры устраивали марафон до Дома печати
У каждой фотографии с первомайского шествия — особая атмосфера и запечатанная внутрь снимка история. Оставляем вас наедине с пятнадцатью добрыми советскими снимками, вызывающими ностальгию.
На первомайскую демонстрацию волгоградки наряжались, словно на парад мод  Выполним! Обещали волгоградцы в день весны и труда
Каждая фотография с демонстрации хранит историю семьи
Во время официальной части демонстрации
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