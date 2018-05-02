Павел Артемьев будет учить студентов писать песни

Moscow Music School откроется в новом Университете в области креативных индустрий Universal University, который откроется на базе Британки. Куратором направления «Songwriting & Music Performance» в новом учебном заведении станет известный российский музыкант, композитор и актер Павел Артемьев

По словам певца, «его задача — создать программу, которая будет интересна уже действующим музыкантам-вокалистам, которые стремятся к созданию собственного репертуара. Мы научим их принципам создания успешных музыкальных композиций, продвижению собственных проектов, а также дать им практические знания по музыкальному продакшну и звукоинженерии». Выпускники направления «Музыкальное продюсирование» (Music Production) научатся работе с аналоговыми и виртуальными инструментами и плагинами, изучат теорию музыки, саунд-дизайн, создание аранжировки и основы звукоинженерии. В качестве дипломной работы они должны будут представить лайв-выступление и музыкальный проект. Куратор программы — саунд-продюсер Федор Переверзев , электронный музыкант, известный публике под творческим псевдонимом Moa Pillar. Федор входит в состав аудио-продакшен студии Monoleak, которая занимает в России одну из лидирующих позиций в области создания рекламного аудио-контента, сотрудничает с ведущими медиа— и ивент-агентствами, дизайн-студиями и видео-продакшенами (Sila Sveta, Department, Stereotactic, Dobro, Hype Production, BBDO Group, Contendo, Auditore China etc.)

Наконец, выпускники третьей специализации «Music Business» сфокусируются на менеджменте и продвижении артистов. Эта программа — по сути образовательный бизнес-инкубатор, и в процессе обучения студенты совместно с действующими артистами и под руководством опытных кураторов будут разрабатывать реальные музыкальные проекты, начиная от самых ранних стадий и заканчивая полноценным продуктом с проработанной системой монетизации. Куратор данного направления Екатерина Бажанова — представитель конференции Midem в России, преподаватель курса «Менеджмент артиста» в International Music Business School (Барселона), основатель компании Music Development Russia. Для запуска программы Moscow Music School в новом университете будет выделен отдельный кампус, в котором появится собственная звукозаписывающая студия, оборудованная самым современным оборудованием, компьютерные классы для работы с аудио-редакторами и плагинами, репетиционные классы и лекционные лектории. Кроме того, каждый из студентов сможет взять в прокат все необходимое оборудование и инструменты для домашних репетиций или концертов. Поскольку цель Moscow Music School — выпускать готовых профессионалов для музыкальной индустрии, одной из главных задач при обучении стоит интеграция студентов в действующую среду. Связями с музыкальной индустрией займется Анна Глуходед, руководитель фестиваля новой культуры, музыки и технологий Synthposium. Директор Moscow Music School Дмитрий Панов : «Мы открываем школу в музыкальной сфере, чтобы добиться существенного сдвига во всей индустрии. Аналогичные изменения уже произошли в дизайне, архитектуре, кино и искусстве, наступила очередь музыки. Современная музыкальная индустрия требует образования, нацеленного на создание качественного и оригинального музыкального продукта, а не только на высокое исполнительское мастерство. Выпускникам необходимо знать, как строить карьеру, а индустрия должна быть готова их принять. Одно из важнейших отличий нашей Школы — это комплексный подход к образованию, который включает международную экспертизу, уникальный преподавательский состав и инвестиции в инфраструктуру — звукозаписывающие и продакшн студии, профессиональное оборудование и качественные музыкальные инструменты».

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