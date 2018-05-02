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Было — стало: как Эллисон Мак из милой подруги Супермена в «Тайнах Смолвиля» стала главой секс-секты
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Было — стало: как Эллисон Мак из милой подруги Супермена в «Тайнах Смолвиля» стала главой секс-секты 

WMJ.ru 32 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Эллисон Мак снималась в «Тайнах Смолвиля» все десять лет существования сериала и была одной из главных героинь — подругой молодого Супермена.
В сериале Эллисон Мак играла умную и технически подкованную Хлою Салливан, ставшую любимицей зрителей. Ценили ее и авторы шоу — на рекламных постерах она позирует наравне с сыгравшим Супермена Томом Уэллингом, в середине кадра.
Тем более шокирует информация, впервые просочившаяся в прессу в конце прошлого года: утверждалось, что Эллисон вместе со своим «духовным учителем» Китом Ранье вербовала тысячи женщин в секс-секту, обслуживающую интересы Ранье.
Эллисон, как сообщается, заманивала женщин в группу психологической поддержки NXIVM, после чего, узнав о них больше и завладев информацией, которая могла бы их скомпрометировать, отправляла их в секс-рабство в закрытую организацию DOS, где они подвергались шантажу и жестокому обращению. По некоторым данным, в секту чуть не попала звезда фильмов о Гарри Поттере Эмма Уотсон. Женщин таврировали инициалами Мак и Ранье, заставляли сидеть на строгой диете и исполнять любые фантазии хозяев. Похоже, одними фруктами и йогуртом приходилось питаться и самой актрисе: в последние годы она очень похудела, и от былой подруги Супермена остались лишь глаза.
Мак была арестована в апреле 2018 года и позже отпущена под залог в пять миллионов долларов. Сейчас ей грозит до 15 лет лишения свободы.
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Фото:Instagram
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