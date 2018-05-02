Вся белая рыба — для фронта

Ветеран тыла Полина Васильевна Аруева сегодня шьет нанайские халаты, шапочки, воротники. Поет в фольклорной группе «Нани» Дома ветеранов села Джари Нанайского района. Как раз сейчас репетируют программу ко Дню Победы.

Дома, на почетном месте Полина Аруева хранит благодарность правительства Хабаровского края «За большой вклад и ратный подвиг в достижении Победы».

Домой — одну рыбку

Семья Киле (девичья фамилия Полины Аруевой) жила в селе Джари. Там советская власть собрала все родовое поселение, для которого родным домом был Амурский берег.

Дали комнату в общежитии. Семья большая. Одиннадцать детей. Отец знал русский язык, работал в колхозе, позже стал председателем сельсовета. Мама дома заботилась о детях и говорила только по-нанайски.

Когда началась война, старшие братья Киле ушли воевать. Сначала один, потом другой, сразу после окончания школы. Они служили в селе Вятское, в знаменитой интернациональной бригаде, вместе с первым руководителем КНДР Ким Ир Сеном. Ходили в разведку, изучали японский и китайский языки.

Полина училась в школе селе Троицкое, до которого три километра по лесу. Было ей 12 лет.

«Холод, голод, надеть нечего. Старые унты совсем порвались. В январе морозы лютые, я обморозилась, заболела, пропустила школу и больше туда не вернулась», — рассказала Полина Васильевна ИА «Хабаровский край сегодня».

Наравне со взрослыми

С 1943 года она начала работать в колхозе. Сначала детей колхозников направили на переборку картофеля в овощехранилище.

«Клубни были холодные, сладкие, какие испорчены, срезали и съедали сырыми прямо там, домой брали немного. Все взрослые в селе рыбачили. Все для фронта, все для Победы. План давали все больше и больше. Сколько бы ни наловили, а домой могли взять только одну рыбку. Остальной улов сдавали на базу в Троицкое, где делали консервы и отправляли их на фронт. Хлеба и вовсе почти не было, его только служащим выдавали, отец приносил домой, — вспоминает Полина Васильевна.

Причем для фронта сдавали всю пойманную белорыбицу: сазанов, верхоглядов, карасей. Сами ели красную рыбу, которая в то время совершенно не ценилась — в основном, юколу, которую вялили во время путины.

Два года летом и зимой, Полина тоже рыбачила для фронта. Одну зиму жила на острове между Троицком и Новой Уссурой.

«Остров этот размыло, и сейчас его уже нет. А в годы войны там была землянка, в ней чугунная печка и нары. Утром проснемся затемно, попьем чаю и на реку. Одна лошадка у нас, она везет сани, на которых лежат пешни, невод, а мы рядом идем. Когда добирались до тони, мужики большую майну начинали долбить, наше дело было убирать сачками лед. Потом небольшие проруби вверх по течению делали. Закидывали невод, длинными жердями рыбу пугали, загоняли в сети», — продолжает ветеран.

Когда оставались время и силы, шили из рыбьей кожи олочи (традиционную нанайскую обувь), и рукавицы, чтобы было в чем на реку выходить и не промокнуть.

«Шили и для бойцов, которые находились на передовой. Рукавицы, кисеты, платочки, обязательно вышивали нанайским орнаментом. А еще отправляли на фронт табак, который выращивали тут же в своих огородах. А когда табак вызревал, крошили его на самодельном станочке, и получалась махорка. В такие минуты я вспоминала своих братьев», — продолжает Полина Аруева.

Глаза ветерана всегда становятся влажными, когда она вспоминает, как сильно плакала мама, когда старший брат в 1942 году написал в письме, что их отправляют на Запад.

— «А потом мы получаем весточку, что довезли их до Абакана и вернули обратно. Тут защитники тоже были нужны, японцы тогда очень оживились», — поясняет Полина Аруева.

К счастью, братья прошли все военные испытания на Дальнем Востоке, вернулись живыми. Радости не было предела! Тут бы жить семье счастливо. Но один за другим рано ушли родители, подкосила их война.

Была бы снайпером

Полина уехала из родного дома в Биробиджан, поступила учиться в культ-просветучилище. Там увлеклась стрельбой из боевого пистолета из мелкокалиберной винтовки. Занимала первые места. Говорит, довелось бы воевать — была бы отменным снайпером.

Вспоминает Полина Аруева прошлое, перебирает старые грамоты и фотографии. Но живет нынешним днем. Поет, шьет для многочисленных внуков и правнуков нанайские халаты и тапочки. А еще показывает нанайских кукол — акоан, которые тоже делает сама, и вспоминает, как среди трудовых будней находила она время поиграть немного в маму, папу и счастливое детство.