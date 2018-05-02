Как же нам повезло: в День города в Екатеринбурге выступит «Мумий тролль» за 5 млн рублей

На портале госзакупок 1 мая появилась информация о том, что МАУК «Центр культуры „Урал“ делает закупку у единственного поставщика — компании „Эмоушен Маркетинг Групп „ПРЕМЬЕР“, которая должна обеспечить выступление группы „Мумий тролль“ на дне города в Екатеринбурге. Стоимость контракта составила 4 999 000 тысяч рублей.

Как сообщается в прилагаемой документации, заседание закупочной комиссии „Центра культуры „Урал“ состоялось в этот же день, 1 мая, и все четверо участников комиссии проголосовали за заключение договора.

В документации к госзакупке поясняется, что полтора миллиона организаторам выплатят авансом, еще 3,5 млн — после подписания акта приемки-передачи оказанных услуг. В тексте технической документации указывается, что данная сумма не направлена на то, чтобы обеспечить концертный райдер группы.