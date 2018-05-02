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В России 2020 год предлагают объявить Годом интеллектуальной собственности и изобретательства
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В России 2020 год предлагают объявить Годом интеллектуальной собственности и изобретательства 

RT на русском 40 минут назад
Российские изобретатели в начале мая планируют обратиться к президенту Владимиру Путину с предложением объявить 2020 год Годом интеллектуальной собственности и изобретательства. Об этом RT рассказал председатель Центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Антон Ищенко.
По его словам, инициатива была озвучена и поддержана сообществом новаторов на первом Общероссийском совещании патентных поверенных, прошедшем при поддержке Минобрнауки и Роспатента 26 апреля.
Как считают авторы инициативы, мероприятия, приуроченные к Году интеллектуальной собственности и изобретательства, должны привлечь внимание к проблемам разработки и внедрения новых технологий, популяризации изобретательской деятельности среди молодёжи, а также к вопросу защиты российской интеллектуальной собственности на внешних рынках.
Ранее сообщалось, что Путин поддержал предложение председателя Союза театральных деятелей Александра Калягина объявить 2019 год Годом театра.
RT на русском: последние новости
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