В России 2020 год предлагают объявить Годом интеллектуальной собственности и изобретательства

Российские изобретатели в начале мая планируют обратиться к президенту Владимиру Путину с предложением объявить 2020 год Годом интеллектуальной собственности и изобретательства. Об этом RT рассказал председатель Центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Антон Ищенко

По его словам, инициатива была озвучена и поддержана сообществом новаторов на первом Общероссийском совещании патентных поверенных, прошедшем при поддержке Минобрнауки Роспатента 26 апреля.

Как считают авторы инициативы, мероприятия, приуроченные к Году интеллектуальной собственности и изобретательства, должны привлечь внимание к проблемам разработки и внедрения новых технологий, популяризации изобретательской деятельности среди молодёжи, а также к вопросу защиты российской интеллектуальной собственности на внешних рынках.