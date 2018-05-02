Необъяснимые фотографии из глубин леса

Камеры на тропинках устанавливаются в первую очередь для охотников, во вторую — для тех, кто профессионально занимается изучением ночной жизни диких животных. Как правило, такие комплекты скрыты от глаз, чтобы не привлекать и не отвлекать зверей, что могло бы помешать чистоте эксперимента. Вот только время от времени исследователи находят на пленке вовсе не обычных оленей, волков и прочую живность. Время от времени, эти камеры приносят совершенно неожиданный и даже пугающий улов.

Бигфут

Загадочное существо попало на камеру июньской ночью 2011 года. Зверь пробежал по лесу так быстро, что на фотографии остался лишь его размытый силуэт. Приглядитесь, он очень похож на снежного человека.

Городская легенда о так называемом Рейке пугает жителей Нью-Йорка и окрестностей уже не первый год. Эта фотография считается одним из наиболее достоверных доказательств принципиального существования странной твари.

Таинственная фигура

Приглядитесь. За оленем следует какая-то темная, пугающая уже одним своим силуэтом фигура. Возможно, камера запечатлела момент охоты не известного науке создания на бедное животное.

Призрак

Нечеткий контур делает эту фигуру настоящим призраком. Длинные волосы и накидка наводят на мысли о женщине — но что ей делать ночью в глухом лесу?

Охота

А вот это действительно охота, и вряд ли олень сумел выйти победителем гонки. Животное-хищник выглядит просто ужасным, даже динамика его движений выглядит отталкивающе. Представьте себе встречу с такой тварью на сельском выгоне!

Призрак

Кадр будто бы вырезан из фильма ужасов. Фигура облачена в длинное пальто, или может быть платье. Разобрать лицо (или это всего лишь игра теней на листьях) тоже не представляется возможным.

Старая женщина

Помните нашумевший в свое время ужастик «Ведьма из Блэр»? Камера на тропе в национальном парке Аризоны поймала эту фигуру, больше всего похожую на старую женщину в пижаме. Столкнуться с такой бабушкой ночью будет просто смертельно опасно!

Клоунада

Многие люди боятся клоунов и, судя по всему, правильно делают. На данного конкретного клоуна в прошлом году охотилась вся полиция Алабамы: он выходил из леса к школам и отдельно расположенным коттеджам. Нет, нападений не было. Клоун просто стоял и смотрел. Найти шутника так и не удалось.

Зомби

Когда эта фотография попала в полицию, там решили, что лучшее, что можно сделать, это просто положить ее под сукно. Считается, что на кадре запечатлен один из статистов знаменитого сериала «Ходячие Мертвецы» — в той местности и в самом деле проходили съемки. Вот только закончились они за два года, до появления снимка.