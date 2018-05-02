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В Сочи женщине на 24-й неделе беременности удалили желчный пузырь
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В Сочи женщине на 24-й неделе беременности удалили желчный пузырь 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 2 мая — Новая Кубань. В г. Сочи в больницу №4 поступила 26-летняя женщина с диагнозом острый холецистит. Вердикт врачей был однозначен — необходимо было удалять пациентке желчный пузырь. Операцию усложняло то, что поступившая в больницу женщина находилась на 24-й неделе беременности.
По словам представителей министерства здравоохранения Краснодарского края, врачи провели пациентке мини-лапароскопию. При такой операции диаметр инструментов врачей составляет всего 3 миллиметра.
Операция продлилась всего полчаса — столько времени понадобилось хирургам, чтобы успешно справиться с задачей. Сейчас жизни и здоровью пациентки и её ребенка ничего не угрожает.
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