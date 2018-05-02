5 мест с динозаврами и доисторическими животными в Москве и Подмосковье

Dino Club в Центральном детском магазине на Лубянке

В Центральном детском магазине в дополнение ко всем детским радостям есть зона с 30 рычащими, двигающимися, грозно захлопывающими пасть динозаврами. Размеры животных впечатляют: самый большой достигает 16 метров в длину.

Каждый час вместе с экскурсоводом дети узнают о жизни доисторических животных: их повадках, пищевых привычках, способе охотиться и выживать. После экскурсии посетителям показывают 40-минутный фильм в 3D-кинотеатре на ту же тему. После посещения выставки дети наверняка уговорят родителей запустить их на дино-площадку: здесь можно побеситься в шариках, скатиться с горки, попрыгать на батутах и «утрясти» полученную в музее информацию.

Адрес: Театральный пр., д. 5, метро «Лубянка» («Кузнецкий мост»), «Центральный Детский Магазин», 5 этаж.

Время работы: ежедневно с 10:00 до 22:00 Сколько стоит: детский билет 600-650 рублей, взрослый 700-750, семейный 2200-2400 рублей.

Подробнее

ICE Парк в парке Skazka

Тематическая зона в парке Skazka посвящена обитателям Ледникового периода. Дети увидят мамонта, саблезубую кошку, пещерного медведя, оленя, волка, моржа, льва, кабана и многих других животных, которые будут двигаться, дышать, рычать и издавать звуки. Интерактивная экспозиция расположилась на площади 5000 кв.м, так что посетителям будет, где свободно погулять, а родители смогут не волноваться о том, что дети окажутся в толпе.

Любопытные исследователи узнают историю земной цивилизации, увидят сцену охоты на мамонта, гигантского бобра, пингвинов, «настоящую пещеру», а также выставку светящихся декоративных фигур. Экспозиция ICE Парка расскажет детям о временах, которые сложно представить, но очень интересно увидеть вживую.

Адрес: Крылатская ул., д. 18, метро «Крылатское»

Время работы: ежедневно с 10:00 до 22:00 Сколько стоит: 450-550 рублей.

Подробнее

Парк динозавров «Эволюция» в «Этномире»

Парк юрского периода в «Этномире» работает круглогодично. Ехать далеко, но посмотреть есть на что: 16 гигантских динозавров от 6 метров в высоту и 14 метров в длину поджидают посетителей на лесных тропинках. Есть обзорная площадка, смотровая и несколько интерактивных, где дети могут потрогать доисторических гигантов.

В теплое время года посетители могут на время представить себя палеонтологами и поучаствовать в раскопках. А зимой в качестве развлечения организаторы предлагают мастер-классы по изготовлению масок динозавров, занятия по оригами, изготовление фигурок из глины и многое другое. И конечно, прогулки с экскурсоводом, которого можно расспросить в подробностях о мире доисторических животных.

Адрес: Калужская область, Боровский район, деревня Петрово

Время работы: ежедневно с 10:00 до 19:00 Сколько стоит: 500-600 рублей. Действуют скидки.

Подробнее

Палеонтологический музей РАН им. Ю. А. Орлова

Музей для серьезных фанатов. Здесь все по-настоящему. Местные динозавры не машут короткими лапами, не бьют хвостом, не издают звуков. Стоят себе тихо на постаменте вот уже который десяток лет. На скелеты, представленные в этом музее, ходили смотреть еще родители нынешних детей в их возрасте. И с тех пор в нем почти ничего не изменилось. Но главное, что может дать палеонтологическая экспозиция, — это чувство прикосновения к науке, природе и древности. Здесь нет игры, но есть то настоящее, что заставляет юных исследователей не бросать свой интерес к динозаврам, а продолжать увлеченно изучать докембрий и ранний палеозой, мезозой, древнейших позвоночных и многое другое.

Адрес: Профсоюзная ул., д. 123, метро «Профсоюзная»

Время работы: с 10:00 до 18:00, кассы закрываются в 17:45 Сколько стоит: 200-400 рублей, дети до 6 лет бесплатно

Подробнее

Парк «Дино Skazka» в Крылатском

Крупнейший парк динозавров в Москве, расположенный под открытым небом, с 20 интерактивными экспонатами и самым большим хищником Тирексом. Высота ящеров достигает 9 метров, а длина — все 20 метров. Посещение Динопарка — это не просто познавательная прогулка, во время которой можно узнать, как выглядели древние рептилии мелового или юрского периода, но и возможность пообщаться, прикоснуться или даже прокатиться верхом на одном из них. Для глубокого погружения в мир динозавров для посетителей всех возрастов проводятся интерактивные экскурсии.

Адрес: Крылатская ул., д. 18, метро «Крылатское»

Время работы: Понедельник 12:00 — 19:00 Вторник — пятница 11:00 — 19:00 Суббота — воскресенье, праздничные дни 10:00 — 21:00 Дневные экскурсии: 12:00, 14:00, 16:00 Вечерние экскурсии: 18:00 Сколько стоит: для взрослых — 200 руб., пенсионеры, студенты дневных отделений и школьники — 150 руб., дошкольники — бесплатно.

Подробнее

Читайте также:

7 развлекательных центров для всей семьи

8 подмосковных ферм, которые принимают семьи с детьми

Чтобы не пропустить ничего полезного и интересного о детских развлечениях, развитии и психологии, подписывайтесь на наш канал в Telegram. Всего 1-2 поста в день.