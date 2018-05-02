Достроить или не достроить? На Широкой Речке скульптор создаст 12-метровый памятник телебашне

Уральский скульптор Роман Кашин решил создать 12-метровый памятник снесённой телебашне в Екатеринбурге. По его словам, он уже начал работу: башня будет, как и оригинал, из высокопрочного бетона на металлокаркасе. По словам мастера, он намерен изготовить памятник в течение мая, его себестоимость он рассчитывает на уровне 120–130 тысяч рублей. Занимается новой скульптурой Роман в своей мастерской на Широкой Речке — там в ближайшее время башня и будет находиться.

Роман намерен попробовать согласовать с главным художником города и мэрией размещение памятника примерно в том районе, где стояла телебашня. Но, если не получится, он видит для башни и другие подходящие площадки — например, в ЦПКиО, ну а если власти будут против памятника вообще, он останется на Широкой Речке.

Сейчас в группе «Это наш город» (бывшая группа «Спасём телебашню», объединявшая защитников легендарного недостроя) идёт голосование, какой вариант памятника правильнее — башня в достроенном виде, в привычном виде, нужен ли другой стиль памятника башне, или памятник не нужен вообще.

— Голосование ещё не закрыто, — отмечает Роман Кашин, — и оно продолжится, пока я буду работать над памятником, и решение примем ближе к готовности.

Пока опрос показывает победу «достроенной» телебашни (59 голосов против 37 у «недостроенного варианта). Роман Кашин также создаёт небольшие макеты башни высотой 25 сантиметров.

Напомним, ранее Роман Кашин создал гипсовый памятник „Папа, ты где“, который разместили в Берёзовском. К сожалению, скульптура девочки простояла меньше суток — её разрушили вандалы.