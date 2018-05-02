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Екатеринбургу вернут снесенную телебашню
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Екатеринбургу вернут снесенную телебашню 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Жителям Екатеринбург могут вернуть высотную доминанту — недостроенную телебашню, демонитрованную больше месяца назад. Правда, новый объект будет меньше снесенной телевышки больше чем в 13 раз, об этом сообщает в среду, 2 мая, «АиФ-Урал».
Уральский скульптор Роман Кашин сообщил о том, что приступает к созданию памятника снесенной телебашне. Сообщение об этом он разместил на своей странице в «Facebook». По его словам, это будет памятник, посвященный не только телевышке, но и другим демонтированным объектам.
Высота мемориала составит 12 м, в случае удачного согласования он может появиться в районе Цирка, на месте, где раньше стояла телебашня. Рядом с памятником будет расположена мемориальная доска, на которой автор идеи планирует разместить информацию об истории строительства и сноса знаменитого уральского недостроя.
Сейчас в сообществе «Это наш город» Роман Кашин проводит опрос, по результатам которого пользователи решат, каким будет памятник телебашне. Среди вариантов — объект в недостроенном виде, каким его помнят уральцы, и объект, каким, предполагалось, он будет после окончания строительства. На данный момент в голосовании приняли участие уже больше 100 человек.
Возвести памятник скульптор планирует на свои деньги, тем не менее, екатеринбуржцы могут внести вклад в строительство монумента. Так, уже сейчас можно приобрести небольшую копию телевышки — высотой 25 см, стоимость которой составляет тысячу рублей.
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