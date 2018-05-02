Умер Тимур Акулов, человек, которого называли министром иностранных дел Татарстана 

Один из самых заметных политических деятелей Татарстана эпохи 90-х Тимур Акулов скончался сегодня, 2 мая. Бывший советник президента Татарстана и депутат Госдумы ушел из жизни в возрасте 65 лет. Тимура Акулова называли «министром иностранных дел Татарстана». С 1991 года Акулов работал советником Минтимера Шаймиева по международным вопросам и заработал себе на этом поприще славу успешного дипломата. В качестве главы «татарстанского МИДа» он работал до 2011 года, а в 2012, избравшись депутатом шестого созыва отправился в Госдуму. Гражданская панихида пройдет завтра в театре имени Кариева (бывший Дом офицеров), 3 мая. Начало в 10 часов утра.