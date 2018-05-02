Ещё
Умер Тимур Акулов, человек, которого называли министром иностранных дел Татарстана
Далее:
Читайте также:
Ещё

Умер Тимур Акулов, человек, которого называли министром иностранных дел Татарстана 

Казанский репортер 26 минут назад
Один из самых заметных политических деятелей Татарстана эпохи 90-х Тимур Акулов скончался сегодня, 2 мая. Бывший советник президента Татарстана и депутат Госдумы ушел из жизни в возрасте 65 лет. Тимура Акулова называли «министром иностранных дел Татарстана». С 1991 года Акулов работал советником Минтимера Шаймиева по международным вопросам и заработал себе на этом поприще славу успешного дипломата. В качестве главы «татарстанского МИДа» он работал до 2011 года, а в 2012, избравшись депутатом шестого созыва отправился в Госдуму. Гражданская панихида пройдет завтра в театре имени Кариева (бывший Дом офицеров), 3 мая. Начало в 10 часов утра.
Казанский репортер: последние новости
​У «Тюбетейки» нашлись защитники во власти В Татарстане наградили лауреатов Государственной премии имени Габдуллы Тукая В Казани состоялся пикет в поддержку матерей, ухаживающих за детьми-инвалидами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с актерами «Санта Барбары»22
Звезды, которые ненавидят свои культовые роли3
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы68
Крутые герои боевиков: тогда и сейчас3
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
Видео
02:16
Вышел новый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса»
Кино
02:53
«Мстители 3» собрали рекордную кассу за выходные
Кино
06:42
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
Кино
04:19
Дженнифер Лопес выпустила новый клип
Концерты
04:48
10 звезд, которые выросли в нищете
Кино
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение