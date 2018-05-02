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Юлия Савичева из-за песен попала в милицию
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Юлия Савичева из-за песен попала в милицию 

Teleprogramma.pro 11 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Воспитанница Максима Фадеева Юлия Савичева пришла в студию программы «Привет, Андрей!», посвященную воспоминаниям о первомайских праздниках и поделилась историей из своего детства о том, как представители правоохранительных органов пресекли ее несанкционированный концерт. «Мне было 12 или 13 лет, мы с родителями поехали, как это принято, за город, на шашлыки. В больших компаниях я любила петь. И вот я пою — песни Селин Дион, Тони Брэкстон — гости хлопают, а соседи, мимо идущие, останавливаются у забора. Через какое-то время собралась толпа. А потом подъехала конная милиция с вопросом: „А что у нас тут происходит?!“. Не дождавшись ответа, нас всех забрали в отделение и еще долго мучили моих родителей, не заставляют ли они своего ребенка, то есть меня, петь за деньги… Мне пришлось доказывать милиционерам, что я выступала по своему желанию и совершенно бесплатно», — рассказала Савичева.
Юлия Савичева / кадр из программы «Привет, Андрей!»
Также Юлия призналась, что ее дочь Аня сказала первое слово: «У меня двойной праздник. Сегодня моя Аня, в свои девять месяцев сказала слово „мама“», — цитирует певицу starhit.ru.
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