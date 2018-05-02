Недорогой отдых на море с детьми летом 2018 — куда поехать?

Совсем скоро наступит долгожданное лето и придет пора отпусков. Если вы счастливый родитель, то уже сейчас должны определиться, куда поехать отдыхать с детьми на море летом 2018. При этом важно учитывать, чтобы выбранный курорт был недорогим, безопасным, комфортным и, желательно, не очень удаленным. Это обезопасит малышей от сложной акклиматизации.

Евпатория (Крым)

Если вы хотите отдохнуть недорого и безопасно летом 2018 на родных просторах — вам в Евпаторию. Уже много лет курорт позиционируется, как детская здравница. Поэтому здесь вы не только покупаетесь, позагораете и повеселитесь, но и укрепите иммунную систему.

Безусловный плюс Евпатории в том, что сюда можно приехать без помощи туроператоров. Заранее закажите билеты и забронируйте жилье. Гостиницы, пансионаты, базы отдыха, квартиры, частные дома — в вашем распоряжении. Пересчитайте свои финансы и определитесь с выбором.

Температура воздуха на курорте достигает 30°C-35°C, а Черное море прогревается до 23°C -26°C. Большинство пляжей песчаные, но встречаются и галечные. Вход в море пологий.

На территории многих отелей работают аниматоры, разнообразить пляжный досуг помогут водные аттракционы. Но не стоит сидеть на месте. Отдыхая в Евпатории обязательно нужно посетить:

дельфинарий. Здесь можно не только посмотреть незабываемые шоу-программы, но также поплавать с дельфинами или пройти курс дельфинотерапии;

развлекательный центр Динопарк. Здесь дети смогут окунуться в мир динозавров. Все модели подвижны, а особенности лазерного освещения и объемного звука создают непередаваемое ощущение реальности. Кроме выставки динозавров, в парке есть виртуальные и призовые аттракционы, игровая площадка «Мир джунглей», огромный аквариум и 4D кинотеатр;

аквапарк «Акваленд», занимающий площадь 23000 м2. Аттракционы «Змей Горыныч», «Богатырская горка», «Шторм», «Трон Гвидона» и многие другие удивят не только детей, но и взрослых;

в 9 километрах от Евпатории находится самый большой аквапарк Крыма «Банановая республика». На его территории находится 8 бассейнов и 25 различных водных аттракционов. Организована теневая зона, высажены экзотические деревья, есть удивительные водопады;

тропикпарк. Это зоопарк-террариум, в котором вы повстречаете питона, анаконду, крокодилов, экзотических птиц и других обитателей тропиков. Животных можно даже покормить с руки;

аквариум. Тщательно продуманный интерьер создает ощущения присутствия на морском дне. И, конечно же, здесь прекрасно живется обитателям морских глубин.

Детям старшего возраста понравятся экскурсии в музей аптеки, почты, дом клоуна и пиратов Черного моря.

Ориентировочный минимум, на который стоит рассчитывать, собираясь на отдых в Евпаторию — 40000-50000 рублей на троих (6 ночей, 7 дней). В цену включено питание, проживание и перелет.

Адлер (Россия)

Если вы не знаете, куда поехать отдыхать летом 2018 на море, то прекрасные условия для недорогого и безопасного семейного отдыха с детьми предлагает Адлер. Современные отели, санатории и пансионаты оснащены комфортабельными номерами, площадками для отдыха и бассейнами. Здесь можно не только отдохнуть, но и оздоровиться на иловых грязях и минеральных водах.

Температура воздуха 30°C -32°C, а море прогревается до 24°C-27°C. Пляжи в основном галечные, но чередуются с песчаными полосами. Вход в море пологий, глубина понижается очень плавно.

Разнообразить отдых на море в 2018 для любознательных непосед поможет посещение:

океанариума. В 29 аквариумах обитают экзотические пираньи, дискусы, цихлиды, рифовые акулы, рыба-корова, рыба-шар и другие обитатели подводных глубин. Незабываемые впечатления останутся от прогулки по длинному туннелю из стекла. Здесь не только дети, но и взрослые ощутят себя частью жителей океана;

аквапарка «Амфибиус». Горка «Камикадзе», «Blue Hall», «Лагуна», «Косичка», «Гигант» и другие, не оставят равнодушными даже самых искушенных отдыхающих. Детям тоже будет где разгуляться. В аквапарке находятся целые комплексы детских аттракционов;

развлекательного центра «Сочи парк», который находится на территории Олимпийского парка. Вам не хватит целого дня, чтобы покататься на всех аттракционах. А ваши детки еще очень долгое время будут беспрестанно болтать о незабываемых впечатлениях. Парк разделен на 5 развлекательных зон, в которых каждый может проверить свою храбрость, силу и смекалку. Здесь огромное количество экстремальных, водных и парящих в воздухе аттракционов, волшебный лабиринт, космические джунгли, площадки для экспериментов. Сюда нужно обязательно приехать, ведь перечислить достоинства нашего «Диснейленда» в нескольких словах просто невозможно.

На этом развлечения в Адлере не заканчиваются. Детям понравится в игровом центре «Мадагаскар», в ботаническом саду «Южные культуры», на выставке экзотических животных «Мир джунглей». Смело отправляйтесь на прогулку в открытое море. Возможно, вам посчастливится увидеть дельфинов.

Вблизи Адлера также есть туристические объекты: тисо-самшитовая роща, «33 водопада», пешеходная тропа «Берендеево царство», сказочные пещеры и живописные каньоны.

Стоимость тура в Адлер на 2 взрослых и 1 ребенка составляет от 40000-45000 рублей за 6 ночей и 7 дней.

Если вы решили поехать отдыхать летом 2018 на море именню сюда, не сомневайтесь, что вашим детям и вам понравится отпуск!

Алания (Турция)

Главное преимущество Алании — демократичные цены. Поэтому, если вы выбираете, куда поехать отдыхать летом 2018 с детьми, выбирайте этот курорт. Довольно большая удаленность от аэропорта заставляет отели буквально бороться за каждого отдыхающего. Но нам это только на руку. Здесь всегда можно найти недорогой отель с хорошим уровнем обслуживания. Цены здесь, в большинстве случаев, ниже, чем в Крыму, а сервис превосходит самые смелые ожидания.

Летом в Алании очень тепло. Температура воздуха достигает 27°C-32°C. Вода в Средиземном море прогревается до 27°C. Дождей нет.

Пляжи песочные, вход в море пологий. Однако лучше выбирать отели недалеко от города, так как в самой Алании на пляжах часто присутствуют крупные валуны. Самым подходящим пляжем станет живописный Cleopatra Beach. Здесь для малышей созданы все условия. А чистота и безопасность подтверждена «Голубым флагом».

Теплое море, ласковое солнце и неописуемая красота природы, это прекрасно. Но от абсолютного спокойствия маленькие непоседы быстро устают и требуют развлечений. Алания может предложить массу интересных мест:

морской парк Sealanya Sea Park, занимающий площадь в 5000 гектаров. На его территории расположено 15 бассейнов, дельфинарий с феерическими шоу-программами, ленивая река, аквариумы, детские горки и всевозможные аттракционы. Есть даже полностью обустроенный пляж. Дети до 3 лет посещают парк бесплатно;

недорого и безопасно можно отдохнуть в аквапарке Alanya, общей площадью 17000 м2. Для взрослых и детей постарше есть бассейн с искусственными волнами и аттракционами разной степени сложности. Для малышей оборудован мелководный бассейн с горками и фонтанами;

ребятам старшего возраста больше понравится в аквапарке Water Planet. На площади 65000 м2 расположились многочисленные аттракционы, ленивые реки, бассейны и канал для рафтинга;

экскурсия в пещеру Дамлаташ, которая станет незабываемым приключением для маленьких путешественников. К тому же здесь целебный воздух. Поэтому ее особенно рекомендуют посетить деткам, больным астмой;

лунапарк. Автодром, роллердром, колесо обозрения, паровозики, машинки и другие аттракционы.

На территории отелей часто работают аниматоры, есть обустроенные площадки. С детьми постарше можно отправиться в сплав по горной реке или прогуляться на джипах в горы.

Сами турки очень тепло относятся к детям. Не удивляйтесь, если вашего ангелочка постоянно будут угощать разными вкусностями. В Турции это обычное дело.

Стоимость тура в Аланию на 2 взрослых и 1 ребенка составляет от 45000 рублей за 6 ночей и 7 дней.

Батуми (Грузия)

Относительно недорого и точно безопасно можно отдохнуть с ребенком в Батуми. Здесь очень комфортно. Можно не опасаться языкового и культурного барьера. Почти как дома.

Температура воздуха летом варьируется от 27°C до 30°C, а море прогревается до 25°C -26°C. Пляжи галечные, но попадаются места с мягким входом из вулканического темного песка. Глубина начинается через 3-4 метра. Но маленьким деткам, как правило, хватает места, чтобы порезвиться и поплескаться в теплой водичке.

Выбирая куда поехать отдыхать летом 2018 на море недорого и безопасно с детьми, Батуми — отличное решение!

Развлечения можно отыскать на любой вкус, возраст ребенка и родительский кошелек:

аквапарк. Имеет небольшую площадь, на которой компактно разместились горки для взрослых и детей, бассейны с искусственными волнами, тобогганы, медленная река. Родителям точно понравится комплекс бань и саун, спа-процедуры и ледяная купель;

дельфинарий. Порадует интересными и разнообразными представлениями. Только нужно заранее покупать билеты, так как их быстро разбирают;

недалеко от дельфинария расположился зооуголок с зебрами, кенгуру, лемурами, обезьянами и другими

забавными животными. Здесь же расположен декоративный аквариум и детские аттракционы;

канатная дорога. Это незабываемые впечатления. С высоты можно рассмотреть горы Аджарии, море, порт, весь город;

ботанический сад. Это огромный тропический лес к северу от Батуми. Сочная зелень, ковры из ярких цветов и пруд с золотыми рыбками, который 100% исполняют желание. А еще можно отправиться на чистейший пляж Зеленого мыса.

В окрестностях города можно посетить парк аттракционов «Цицинатела», пещеры Прометея, пещерный комплекс Сатаплия.

Батуми — это всегда незабываемые впечатления. Здесь окутывает абсолютное ощущение безопасности, благодаря искреннему гостеприимству и открытости местного населения.

Цены на поездку в солнечную Грузию стартуют от 65000-70000 на 3 человек за 6 ночей 7 дней.

Помните, выбранный курорт, конечно, влияет на качество отдыха. Но почувствовать настоящую радость от путешествия, можно только увидев в глазах собственного ребенка искреннее счастье и восторг.