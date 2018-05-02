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20 волшебных снимков: до и после
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20 волшебных снимков: до и после 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 1 час назад
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
Кажется, современные программы по обработке фотографий из любого самого заурядного снимка способны сделать шедевр. На самом деле это, разумеется, не так — для того, чтобы получить действительно интересный и красивый кадр, нужны мастерство фотографа, знание композиции и талант в видении финального результата.
Катрина Ю — Katrina Yu, профессиональный видеожурналист из Австралии китайского происхождения, доказывает это утверждение своими работами. Она делает автопортреты в режиме съемки с таймером на заднем дворе собственного дома, а потом помещает изображение на волшебный фон, получая в результате необыкновенные фотографии.
Ее снимки поражают продуманностью сюжета и выверенностью композиции, грамотной работой с освещением — в том числе естественным — и умелым обращением с компьютерными программами для обработки снимков.
Девушка утверждает, что обожает рассказывать истории — от самых простых и повседневных до волшебных и сказочных. Среди ее работ есть совершенно серьезные журналистские расследования для каналов с мировым именем. В них она показывает жизнь в китайских общинах по всему миру, гордясь своими азиатскими корнями и считая важным озвучивать актуальные проблемы этнических групп.
У Катрины есть и очень милое хобби, которым она занимается исключительно «для души», — на радость стремительно растущей аудитории подписчиков: она задумывает различные визуальные проекты, которые могут включать в себя серию снимков или же быть представленными в рамках одной фотографии.
Катрина говорит, что очень важно, по ее мнению, видеть красоту в самых простых вещах — и это видно на ее фотографиях. В них нет слишком ярких красок, главная героиня никак не кажется роскошной красоткой, но в каждом снимке есть тепло и нежность, улыбка и искренность.
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