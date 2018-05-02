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Три потрясающих объявления, на которые просто невозможно не обратить внимания!
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Три потрясающих объявления, на которые просто невозможно не обратить внимания! 

Карельские вести 1 час назад
1. Дорогие мужчины! Мы поможем вам за одну ночь сбросить несколько килограмм! Видимый результат гарантирован! Никакой химии, изнурительных упражнений или добавок. Все абсолютно натуральное!
Автор: Оля — 21 год и Катя — 23 года.
2. Шумные соседи? Никак не можете уснуть из-за грохота за стеной? Уже нет сил слушать музыку в час ночи? Я решу эти проблемы за пару дней!
Автор: Глухой трубач.
3. Наше кафе — это принципиально новый подход к каждому клиенту! Это уникальное обслуживание! Никакого меню! Вам принесут только то, что вы заслужили.
Автор: Кафе «Судьба».
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