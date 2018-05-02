Костромичи делятся неоднозначными, смешными и возмутительными объявлениями

В Костроме набирает обороты конкурс «Вот так объявление». Жители города внимательно изучают городское пространство и ищут смешные, неоднозначные или возмутительные листовки и объявления, которые не могут оставить равнодушным, сообщает региональный исполком ОНФ.

Например, на улице Профсоюзной на воротах детского сада №2 висит объявление, что администрация детского сада не несет ответственность за состояние подъездной дороги. Эта маленькая вывеска явно говорит о наболевшей проблеме.

Принять участие в конкурсе можете и вы, он продлится до конца мая. Присылайте фотографии на почту info@narocenka.ru. Победители получат ценные призы, а ОНФ постарается решить проблемы.

Подробности о конкурсе можно найти на сайте проекта «Народная оценка».