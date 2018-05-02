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Необычные скульптуры появятся на логу реки Тюменки
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Необычные скульптуры появятся на логу реки Тюменки 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Трехдневная Школа городского арт-объекта пройдет в рамках фестиваля креативной урбанистики «Точка сборки», который будет проходить с 18 мая по 10 июня в Тюмени. Площадкой станет лог реки Тюменки, который уже стал культовым культурным местом для горожан.
«Это наша новая цель, наша болевая точка. В этом месте наш город зародился, здесь находится его сердце. Сейчас тут расположились лишь заросший пустырь, свалка и мутная речка. Все знаю об этом, но стараются не замечать и не видеть фантастического потенциала и душевной ценности. Творческие силы художников, архитекторов, скульпторов изменят эту территорию. Фестиваль переформатирует и вернёт городу это заброшенное пространство», — рассказывают организаторы фестиваля.
С 19 мая по 10 июня участники объединятся в команды и пойдут учиться: на территории творчества «Дом печати» открывается лекторий-практикум Школа Городского Арт-объекта. Там, совместно будут придумываться городские инсталляции и легенды к ним, новый подход к развитию культуры Тюмени, формирование «духа места». Арт-объекты должны будут стать культурными кодами города, выразить его ценности и харизму.
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