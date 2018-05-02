Привычка выставляться: как в Екатеринбурге 300 лет мечтали провести «Экспо»

С каждым годом количество выставочных площадок Свердловской области растёт, а у местных властей возникает всё больше идей, какие международные мероприятия можно на них провести. Такой тренд имеет исторические корни. Последние 300 лет в регионе часто «заражались» идеей масштабных выставок, которые бы делали столицу Урала презентационным центром новых технологий и товаров. Давайте пройдёмся по тем местам в Екатеринбурге, где были уже опробованы или планировались выставки типа «Экспо» с XVIII по XX век.

Первым же, кто озаботился такой идеей, стал один из основателей города Василий Никитич Татищев. По его задумке и при поддержке Вильгельма де Геннина «Врата в Азию» должны были стать Всероссийской ярмаркой товаров и местом обмена товаров между Россией, Персией, Китаем и местными народностями. Идея, возникшая ещё в 1721 году должна была воплотиться на берегах Уктусского завода. Два года шло согласование Екатеринбургской ярмарки, и её действительно объявили, под барабанную дробь.

Правда, так и не могли определиться со сроками, то ли начинать её 2 февраля, сразу же после окончания знаменитой Ирбитской ярмарки, то ли в конце марта. В итоге сошлись на том, чтобы проводить её с 24 ноября по 12 января ежегодно. Официально заявленный проект вдруг неожиданно закрылся. Виной тому стало нежелание столичных властей менять таможенные правила и устои того времени.

О крупных проектах подобного рода в Екатеринбурге забыли почти на полтора века. Конечно, в уральской столице проводились различные выставочные мероприятия и показательные ярмарки, но они носили, скорее, утилитарный характер. Ежегодная Тихвинская ярмарка у стен Ново-Тихвинского монастыря собирала богомольцев со всей России, а ярмарка на Сенной площади (на месте современного телецентра на улице Луначарского) — животноводов из южных регионов.

И вот наступил 1884 год. Два местных жителя — владелец Сосьвинского завода Таль и железнодорожник Лобанов — предложили отметить окончание строительства новой железнодорожной ветки Екатеринбург — Тюмень грандиозным выставочным проектом-презентацией. Урало-Сибирский выставочный проект должен был стать началом «эпохи первого соединения железным путем сибирских вод с европейскими, то есть эпохой, неоспоримо имеющей историческое значение для громадного края Азиатской России».

Ответственным за проведение мероприятия стало Уральское общество любителей естествознания (УОЛЕ). Члены обычного провинциального научного общества так активно взялись за проект подготовки, что через три года — 14 июня 1887 года, председатель Государственного Совета Российской империи Великий князь Михаил Николаевич открыл «Урало-Сибирскую научно-промышленную выставку», которая «возбудила особый и всеобщий интерес как в России, так и в Европе». Проект тогда освещали английские, американские и итальянские журналисты. А среди экспонентов были не только российские промышленники и местные предприниматели, но и фирмы из Германии и Швеции, США и Франции, а также Англии.

Свои товары показывали как местные народности, так и представители Персии и Сибири. Для нужд и потребностей участников из Москвы и Санкт-Петербурга, Казани и Тобольска, Оренбурга и Вятки были театры и рестораны, оранжереи и этнографические уголки. Любителей интеллектуального отдыха завлекали высоким искусством. Любой желающий мог увидеть прекрасные произведения Шишкина и Айвазовского, скульптора Клодта, работы знаменитой Екатеринбургской гранильной фабрики, произведения Каслинского чугунного литья и Златоустовской гравюры на стали.

Местом проведения всего этого действия, продлившегося три месяца, стала территория современного Исторического сквера. На территории бывшего Екатеринбургского завода жизнь кипела так, как это происходит и ныне в период больших праздников. Представьте себе — при населении города в 37 тысяч выставку посетило 80 тысяч человек. Это стало рекордом, не побитым ни одной из выставок Уральского региона до сего дня.

Да и число участников так и не побито. В 1887 году в уральскую столицу прибыло 3839 экспонентов! Как писал писатель Мамин-Сибиряк, для Екатеринбурга это служит прекрасным подтверждением его центрального положения и открывает в будущем широкую перспективу.

Следующий грандиозный проект решили приурочить к 200-летию Екатеринбурга. Было много задумок, которые не реализовались из-за Октябрьской революции 1917 года и гражданской войны. Так по замыслу организаторов в Екатеринбурге должен был появиться большой выставочный комплекс на базе «Дома Расторгуева-Харитонова». Внутри Дворца планировалось создать Исторический музей и подобие «Уральского Эрмитажа», а на территории сада «Уральского Акрополя» — разбить ботанический и зоологический сады. Проект не был реализован.

Идея гигантского зоосада сначала переносилась на территорию монастырских земель (ныне площадь у Дворца спорта на улице Большакова), но потом и она заглохла. Музей и ботанический сад в сокращённом виде открыли только через пару десятилетий. А вот выставку-презентацию уральских и новых советских товаров всё-таки провели.

В 1925 году на месте современного Банковского переулка открылась огромная «Свердловская ярмарка». Годы Новой экономической политики позволили хоть как-то скрыть следы разрухи местной промышленности, а жителей развлекали гигантскими каруселями, китайскими товарами и «качественным спиртом».

Советский Урал вновь озаботился идеей создания центра для создания и популяризации новых технологий. Согласно плану развития «Большого Свердловска» 1930 года, разработанного под руководством архитектора Домбровского, предполагалось два основных центра базирования такого «презентационно-инновационного» центра. Первый даже начали создавать. Это место в документах первоначально именовалось как «Зелёная Роща» и «территория бывшего Горного института». Но не нужно путать его с современной топонимикой. Ныне этот район именуется — Втузгородок.

Здесь началось создание огромного комплекса институтов, ныне входящих в состав Уральского федерального университета, а так же предполагалось построить большое количество, как бы сейчас сказали — инновационных центров, объединённых в единую «Уральскую Академию наук». Но в середине 1930-х годов финансирование резко сократилось, а начавшаяся Великая Отечественная война «уничтожила» эту идею и уже готовые грандиозные проекты зданий. Только после 1940-х годов во Втузгородке создали небольшой ботанический сад.

Подходя к концу обзора мест, выбиравшихся в Екатеринбурге для крупных выставочных центров в 20 веке, надо отметить и Дом техники на улице Бардина, созданный по проекту ленинградских архитекторов и открывшийся в 1984 году, а также центр культуры «Комсомольский» рядом с Шарташскими каменными палатками, превратившийся в 1990-е годы в первый международный выставочный центр Екатеринбурга.