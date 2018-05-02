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Рядом с центральным стадионом Сочи появилась фигура Родины-матери
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Рядом с центральным стадионом Сочи появилась фигура Родины-матери 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Сочи к Дню Победы установили трехметровую картонную фигуру Родины-матери. Рядом с монументом выросли две других скульптуры Евгения Вучетича, объединенных названием «Меч Победы».
— Картонные фигуры появились рядом с центральным стадионом города Сочи, — рассказал волгоградец Андрей Федоренко. — Знаменитый «Тыл — фронту», установленный в Магнитогорске, «Родина-мать зовет!» и «Воин-освободитель» из Берлина — легендарный триптих Евгения Вучетича встретился в одном месте.
До конца чемпионата мира знаменитая фигура простоит и на площади перед Манежем в Москве. Рядом с главным символом Волгограда в столице установили объемные арт-объекты с самыми узнаваемыми пейзажами других городов, принимающих большой футбол.
Накануне спортивного праздника волгоградская Родина-мать попала и на открытки, нарисованные обычным фломастером. Художница из Екатеринбурга разработала целую серию карточек, которые уже скоро разлетятся по городам и весям.
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