Московская художница дарит вторую жизнь черепам животных, создавая из них арт‐объекты

Бизнес на костях смогла построить художница Карина Дюба. И это не метафора — девушка создает арт‐объекты из костей животных. Заказчики стоят в очередь, идеи становятся все креативнее, но у такого успеха, как оказалось, есть и другая сторона ‐ этическая.

Держать в руках череп козла ей намного привычнее, чем даже дамское зеркальце. А еще медведя, быка лошади и рыси — чего не сделаешь ради искусства. В мусорном баке, говорит, самый эксклюзивный материал. В магазине такого точно не купишь. Вот и основу для первой работы — оленьи рога — Карина Дюба подобрала там же.

Просто едешь и смотришь, что люди выкидывают. Для кого-то это хлам, для тебя это может быть новая идея, что из этого можно сделать

— Карина Дюба, художница.

Новая идея зрела больше года. Сначала черепа с рогами появились на бумаге, и вдруг — подруга привезла в подарок — голову козы. А после и таганрогский фермер стал регулярно поставлять найденные в лесах останки. Училась художница сразу и на натуре. Все материалы подбирала на ходу.

Это первое, что я сделала. При этом особо не заморачиваясь в плане

какой-то истории. Я брала то, что у меня есть под руками. Разбирала бабушкины бусы гранатовые, вот собственно гранат и висит

— Карина Дюба.

тату-салоне

художницы, увидев необычный декор, клиенты часто уходят домой и с татуировкой, и с получившим вторую жизнь черепом или рогами. Главный принцип художницы — не убивать ради клиента. Многие из животных, черепа которых стали произведением искусства, умерли своей смертью.

Здесь нет животных, которые в Красной книге, здесь нет животных, убитых на заказ. Поэтому я не вижу здесь противостояния

— Карина Дюба.

А православные священники видят — Карину называют сатанисткой.

Мне присылают в социальных сетях батюшки вырезки из библии. Я читала библию, я ее знаю. И вот это нравоучение и поучение, я считаю — это не нужно

— Карина Дюба.

Коллеги с художницей согласны, и хоть та говорит — последователей творчества нет — один из тату-мастеров

признался, что вдохновился творчеством Карины.

Это красиво, это интересно. Я сам хочу тоже взять у нее какой-нибудь

череп и попробовать расписать

— Василий Табунов, мастер татуировки.