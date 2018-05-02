Ровесники учат новоуренгойских школьников правильно питаться

В Новом Уренгое уже больше года работает сетевой проект «Мой выбор — здоровье». Разработанный в рамках регионального проекта «Здоровое питание», он действует совместно с «Регион Общепит Сервис» и Домом детского творчества. Его цель — сформировать у школьников представление о здоровье.

— «Мой выбор — здоровье» затрагивает учащихся всех возрастов — от первого до выпускного классов, — рассказывает Нурета Кубекова, заведующая социально-педагогическим отделом Дома творчества. — Мы все работаем по договорной схеме, причем только с теми, кто изъявил такое желание — приобщать своих воспитанников к здоровому образу жизни.

Обучение через творчество

И надо отметить, план мероприятий обширен. Чего только стоят агитбригады, которыми умело руководит Светлана Куокканен.

По словам педагога, именно такая форма подачи популярна среди школьников.

— Ребята, в частности учащиеся младших классов, регулярно выступают с театрально-музыкальными композициями по пропаганде правильного питания, рассказывая сверстникам о пользе натуральных продуктов, — отмечает Светлана Валерьевна, руководитель детского объединения «Театральный муравейник».

И темы показов разнообразные и интересные, во всяком случае, так считают участники выступлений.

Перебивая, и перекрикивая друг друга, ребята делятся полученными знаниями, загибая пальцы, перечисляют, что можно есть, а от чего стоит отказаться.

— Утром я уже завтракаю творожком, который люблю, — говорит Матвей Купченко. — И не пью больше газированные напитки, потому что в них много сахара и вообще они вредные для здоровья.

Небольшого росточка второклассница Виолетта серьезно рассуждает о пользе витаминов, которых много в овощах и фруктах: «Вы знаете, ведь самый главный витамин С, который борется с болезненными бактериями. Его надо его обязательно есть зимой, чтобы не заболеть гриппом».

Юные артисты даже родителям дают советы на счет здорового питания и сами избегают «питаться гамбургерами и чипсами».

Большим успехом у взрослой аудитории пользуется спектакль «Без здоровья счастья нет, и нельзя купить его», где играют воспитанники театральной студии «Маска» Детского дома творчества. В постановке главный герой, подросток Вовка, попадает в невероятные приключения внутри собственного организма.

— Примечательно, что ребята, одетые в костюмы сердца, печени, желудка и почек, наглядно демонстрируют, как сказывается неправильный образ жизни на все органы, — поясняют педагоги.

Сами же артисты говорят, что, готовясь к спектаклю, узнали много нового и неожиданного.

— Все настолько просто, чтобы держать себя в форме — всего-то надо установить режим дня, отказаться от обилия углеводов, которыми мы любим «загрузить» организм во время перекусов, — делятся наблюдениями школьники. — Но главное — свежий воздух и движения, дают возможность быть здоровым и крепким.

Революционное осознание

К проекту подключились и юные журналисты из объединений «Практическая журналистика» и «Золотое перо».

Один раз в квартал ребята «выдают» в печать собственное печатное издание «ABCДДТейка». Волонтеры Дома творчества распространяют тематические буклеты, информирующие родителей и детей о правильном здоровом питании, а школьные сайты размещают рекомендации для учащихся, подготовленные юными журналистами.

Сами же ребята считают, что работа над этими материалами расширяет кругозор.

— Многое приходится черпать из книг о здоровом питании, потому что хочется как-то оригинально подать тему, не повторяясь с выдержками из интернета, — говорит воспитанница объединения Анастасия Романова . — Затем здорово все это применять на практике, общаясь с ровесниками и родителями, делиться знаниями.

Полностью пересмотрел рацион питания и отношение к еде Сабир Имамгусейнов. Подросток настолько впечатлился материалами, подготавливая статью в газету, что отказался от сладостей:

— Прямо настоящая революция произошла в сознании. А все эти перекусы и фастфуды прямо бомба замедленного действия для организма…

Но особой популярностью среди школьников пользуются мастер-классы «Готовим вместе» от шеф-повара общества «Регион Общепит Сервис».

— Вот эти мероприятия по-настоящему полюбились ребятам, потому что они принимают непосредственное участие в приготовлении различных блюд, — рассказывает Нурета Кубекова. — Мы заранее договариваемся с нашим партнером, определяемся с меню и устраиваем такие совместные кулинарные праздники здорового питания.

Помимо практических навыков участники на местар-классах получают теоретические знания о пользе витаминов и узнают, в каких продуктах те содержатся.

— Работа в продвижении здоровой еды проводится грандиозная. Мы пытаемся охватить все возможные обучающие варианты. «В комплекс мероприятий так же входят познавательные квесты, конкурсы, различные социальные акции с привлечением волонтеров», — описывает Нурета Азаматовна. — И наши воспитанники одни из первых стали участниками социального проекта «Здоровое питание».

В перспективе развития проекта планируется привлечь новых партнеров, среди которых буду магазины здорового питания.