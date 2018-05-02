Вторая жизнь консервных банок: от розовых медведей до фантастических минералов

Французская художница Стефани Килгаст превращает жестяные банки из-под консервов в настоящие произведения искусства.

Все работы она публикует в своем инстаграме, а лучшие экземпляры продает в интернет-магазине.

Чтобы дать пустой консервной банке вторую жизнь Стефани использует цветную полимерную глину и лепит из нее реалистичные миниатюрные декорации. Ее банки зарастают разноцветными цветами, грибами, мхом и другими фантастическими растениями, а иногда среди всей этой флоры могут повстречаться звери и насекомые.

Здесь и далее фото @petitplat

Француженка называет свои работы «Одой жизни», в которой растения и грибы встречаются с животными, насекомыми и минералами. Такие встречи во всем разнообразии помогают вступить в диалог между человечеством и природой.

В интернет-магазине художницы декоративные жестяные банки выставляются с ценником от 250-600 евро (19-45 тысяч рублей).

Однако Стефани специализируется не только на консервных банках, в ее инстаграме можно найти немало миниатюрных поделок, украшений и картин. Вот, например, что бывает, когда у девушки разбивается тарелка.

А здесь она решила заменить объектив старой камеры глазастыми цветами.

В инстаграме за креативной художницей и ее баночками с абстрактными формами следят уже 112 тысяч человек.