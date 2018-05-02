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Новый парк на Стрелке затопило
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Новый парк на Стрелке затопило 

nn.ru 29 минут назад
Фото: nn.ru
— Вот так замечательно не сделали ливневку в новом парке на Стрелке, — написал автор фотографий Евгений. — Вообще здорово возрождать историю
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