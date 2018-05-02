Ретривер Альба в поисках дружелюбности: Обзор заведений Калининграда, в которые пускают с собакой. Часть 1

В мире немало людей, для которых собаки — благороднее людей. Вот и мы весьма благосклонны к этим четвероногим созданиям, которые требуют не меньшего внимания, чем дети. Ведь если дети со временем набираются самостоятельности и смогут себя покормить, посидеть дома или сходить на прогулку, в случае с собакой во всех этих вопросах ты сопровождаешь её постоянно. Бывает, что и круглосуточно — не всегда найдётся тот, кто сможет приглядеть за вашим питомцем, пока вы воротите горы и летаете по городу пчёлкой. И здесь даже такой вопрос, как банальный перекус, может обернуться проблемой — далеко не все заведения готовы принять в своих стенах четвероногого посетителя. Но есть и приятные исключения, которые выручают калининградских любителей собак. И прежде чем нам удалось выяснить, двери каких именно мест открыты для необычных гостей, предстояло провести своё небольшое расследование., FOREST, Девушка на том конце провода, не долго раздумывая, даёт понять, что проблем у нас не возникнет. Идём. Долгое ожидание на пороге внутри ресторана. Затем, наконец, подходит официант и говорит, что с собаками нельзя. Пришлось уйти., ЛАБАР, Джелатерия находится в эпицентре собачьей жизни — рядом с ней много тренировочных зон. А если выгуливаешь собаку на холоде, то особенно хочется погреться и где-нибудь перекусить. Нас встречают со словами: «С лабрадорами к нам нельзя, вот если бы с маленькой собакой пришли…», хотя по телефону мы получили положительный ответ. К тому же, гости заведения были непротив — вступились за Альбу и просили её оставить, пусть собачка погреется. Однако и тут пришлось развернуться., CЭР ФРЭНСИС ДРЕЙК, Наклеек о том, что с собаками запрещено, не обнаружили. Когда зашли, сразу услышали в свой адрес крики с бара, что с Альбой не пустят. Расстроились и пошли дальше., ПЛОХОЙ ОХОТНИК, Открываем список удачных визитов с веганского кафе на Пролетарской. Здесь нам ответили, что рады любому существу, будь оно травоядным: «Хоть динозавра приводите, если он разделяет наши взгляды». Но не переживайте, ребята не прочь накормить растительной пищей и того, кто не совсем травояден., , ПРАЧЕЧНАЯ, КРАНЫ И СТАКАНЫ, В этом баре Альба частый гость с самого детства, сюда её приводили, начиная с возраста 1,5 месяцев, с пелёнками и игрушками. Так что будьте уверены в том, что собакам здесь двери открыты., ТАБАСКО, Не были до конца уверены, что нас впутят: во время звонка на общую телефонную линию сети, собеседница заявила, что ни одно заведение не готово принять собак. Однако попробовали связаться с конкретной точкой — «Табаско» на проспекте Победы. Получили согласие, если только во время нашего визита будут подходящие места в глубине зала, где можно было бы спрятаться от других, никому не мешая. Так что если забронировать заранее, думаем, разместиться будет ещё проще., За небольшое количество времени Калининград взял курс на vegan friendly и существенно расширил предложение. Поначалу это казалось данью моде, а сейчас — необходимостью. Надеемся, так произойдёт и с направлением dog friendly, потому как мест, куда можно прийти со своими «мохнатыми детьми», чтобы утолить голод, пока в дефиците., «Твой Бро» и Альба постараются обратить внимание на проблему и внести свой маленький вклад в положительные изменения., Фото: Анастасия Хлевова Изображённые напитки являются безалкогольными