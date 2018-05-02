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В Сети появились альтернативные сцены из третьего эпизода «Звёздных войн»
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В Сети появились альтернативные сцены из третьего эпизода «Звёздных войн» 

Мир фантастики 9 минут назад
Третий эпизод «Звёздных войн», показавший становление Дарта Вейдера, вышел в далёком 2005 году. Кто бы мог подумать, что спустя столько лет в Сети опубликуют несколько новых любопытных материалов. Канал Star Wars Expanded выложил три видеозаписи с альтернативными сценами для «Мести ситхов». Учтите, что это — незавершённые анимационные черновики, которые выглядят как ролики из старых компьютерных игр.
В первом мы видим альтернативную дуэль между магистром Йодой и Палпатином. В целом, она мало чем отличается от итогового варианта — разве что тут мельтешат многочисленные роботы, а в зале Сената можно различить огромные экраны.
А вот альтернативная сцена дуэли Оби-Вана и генерала Гривуса отличается кардинально. Магистр-джедай подходит к разрушенным обломкам транспортного средства Гривуса, но дроид открывает огонь. Оби-Вану приходится обороняться электрической пикой, но, в конце концов, он всё же одерживает верх. Джедай отрубает руки-манипуляторы Гривуса и скидывает его со скалы.
В ещё одной удалённой сцене можно увидеть и услышать разговор Йоды с Квай-Гоном. Погибшего джедая не показывают даже в облике Призрака Силы — мы лишь слышим его голос.
Ещё одна альтернативная сцена показывает иной исход боя Энакина и Оби-Вана. Никаких трагичных криков «я стою выше тебя» — лишь ловкий и быстрый удар, в котором магистр-джедай отрубает ученику ноги. Каким-то уж очень беспощадным получился герой Макгрегора в этих альтернативных сценах!
Ещё одна вырезанная сцена показывает начало приказа 66. В ней на Кашиике Йода видит, как отряд клонов открывает огонь по мирилианке Луминаре Ундули. Эту героиню практически не показывали в фильмах, зато она появилась в ряде эпизодов мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов».
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