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Называем имя победителя конкурса «Улыбка апреля»
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Называем имя победителя конкурса «Улыбка апреля» 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Смотрим, кто из юных петрозаводчан самый позитивный!
Конкурс «Улыбка месяца» идет на нашем портале почти два года. Читатели шлют фото своих деток, а потом мы открываем голосование. Жители Карелии голосуют за понравившийся снимок, а лучший из них выбирает редакция из тройки лидеров. Итак, время подвести итоги «Улыбки апреля»!
Больше всего голосов набрали фото Марьяны, Марка, Софии и Арины.
Посовещавшись, лучшим кадром редакция выбрала улыбку Софии и Арины! Поздравляем! Фото девочек будет опубликовано в газете «ТВР-Панорама» с подписью: Победитель «Улыбки апреля», также девочки получат красочный календарь со своими фото.
Следующий этап конкурса — «Улыбка мая»! Присылайте фотографии на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru с пометкой «Улыбка мая». Желательно, чтобы снимки были хорошего качества, ведь они будут публиковаться в газете. Не забывайте указывать свое имя и фамилию и имя ребенка, а также рассказать в письме что-то интересное о вашем чаде.
Кадр должен соответствовать сезону. Участники должны состоять в нашей группе ВКонтакте.
По материалам: ptzgovorit.ru
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