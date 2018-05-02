Идеи для креативной клумбы: растения-загадки

Эта необычная статья посвящена юным ботаникам — очень любознательным маленьким семидачникам, которые, возможно, в будущем станут настоящими биологами и объездят весь мир. Пока же их интересы заключаются в познании доступных дачных растений.

Загадочные цветки-башмачки кальцеолярии очень нравятся детям, фото автора

Если хотите серьезно заинтересовать юных натуралистов удивительно интересным растительным миром, поселите на своей даче как можно больше таинственных растений-загадок!

Девочки с лепестками тюльпанов, фото автора

Со временем вы заметите, что дети станут не только заботливо ухаживать за интересными для них видами, сортами, но и постараются самостоятельно вырастить зеленых питомцев из семян, маленьких черенков.

Часто познание растений начинается вот так, фото автора

фото автора Может, так и прививается детям любовь к земле, к своей Родине. Может, именно от взрослых — наших рассказов, сказок, объяснений, — зависит то, каким вырастет любимый маленький человечек.

Тюльпан сорт Бабушкины сказки, фото автора

фото автора Я собирала этот материал долго и тщательно, буквально по крупицам. Начало этой интересной работе было положено в 2006 г, когда у меня родилась внучка Лиечка. Излюбленным местом наших прогулок всегда был Никитский ботанический сад, и я старательно подмечала, какие растения вызывают у неё интерес.

Крокусы любимого фиолетового цвета, фото автора

фото автора Дошкольный период подарил ей множество приятных открытый, среди которых были крокусы, которые неожиданно появляются из земли и так же быстро исчезают в никуда; ифейон, который с наступлением весеннего тепла так и спешит «выскочить», обгоняя соседей… всего и не перечесть.

Лиечка и золотистый крокус — штернбергия, которая цветет осенью, фото автора

фото автора Незаметно на смену садику пришла школа, а маленьким растениям — садовые виды, сорта с интересными цветками, соцветиями, плодами, которые росли не только у меня на даче, но и в Никитском ботаническом саду, горном Крыму. Сегодня из всего этого многообразия, я отобрала самые удивительные (с точки зрения ребенка) растения, а помогала мне в этом моя внученька. Что же это за растения-загадки? Чем они интересны для юных дачников?

Растения-паучки

Пожалуй, самые загадочные для детишек. Не исключено, что эти растения они будут изучать не только с интересом, но и некоторой тревогой, потому что дети частенько боятся пауков.

Клеома колючая (Cleome spinosa)

Веселая компания тонконогих паучков — так выглядит крупное соцветие из необычных цветков с длинными голубыми или пурпурными тычинками.

Клеома колючая, фото пользователя сайта Безрукова Н. Н. (bez_nn)

Семена высевают на рассаду в марте, после 2-недельной стратификации при температуре +2…+5ºС во влажном песке. Температура прорастания +18…24ºС, на свету. Пикировка обязательна при появлении 1-2 настоящих листочков. В открытый грунт высаживают с конца мая, когда пройдут весенние заморозки. Клеома колючая придется ко двору в цветниках любого стиля, но особенно хороша будет в деревенских. Прекрасные соседи для нее: циннии, пеларгонии, мимулюсы и так далее. На сайте еще есть материалы об этом удивительном растении с соцветиями-паучками:

Ажурная красота клеомы

Василек горный (Centaurea montana)

Его вид настолько пауковиден и экзотичен, что просто захватывает дух (не только у детворы, но и у взрослых)!

Василек горный

Это корневищный многолетник высотой 45 см и шириной до 60 см. Размножают его семенами и вегетативно. Семена высевают в апреле прямо в открытый грунт, на заранее подготовленное место. В жаркое и сухое лето нужен полив. Не обойтись и без подкормок, прополок, рыхления. Но эффектное цветение этого загадочного василька надолго запомнится и детям, и взрослым.

Василек горный Purple Heart

Пауковидные сорта хризантем

На ежегодных балах хризантем в Крыму они неизменно привлекают к себе внимание детей.

Пауковидная хризантема сорт Грация, фото автора

', фото автора Подробнее об этих очаровательных загадочных цветах рассказано в статье Китайские хризантемы — очарование старины; многим юным ботаникам наверняка будет интересен и полезен следующий материал: «Семьи» хризантем.

Растения-бабочки

В отличие от пауков, бабочки любимы детьми с самого раннего детства, поэтому эти растения просто обречены на успех у юных биологов.

Настурция иноземная (Tropaeolum peregrinum)

Кажется, что это не цветки, а яркие экзотические бабочки прилетели отдохнуть на куст.

Настурция иноземная. Фото с сайта gardenersworld.com Это вьющийся однолетник высотой 2,5-4 м с ярко-жёлтыми цветками. Однажды я выращивала такую настурцию: она красиво заплела сетчатый заборчик, цвела с июня до поздних осенних заморозков. Маленькая внучка Лия с удовольствием играла её цветками «в принцесс». Пересадку все настурции переносят плохо, поэтому я высевала ее семена сразу в открытый грунт, в мае. В самом начале очень важен регулярный полив и подкормки полным минеральным удобрением (с интервалом в 10 дней). Также необходимо сразу установить опору и подвязать настурцию в нескольких местах мягким шпагатом.

Схизантус перистый (Schizanthus pinnatus)

Одни сравнивают его с тропическими бабочками, другие — с орхидеями.

Схизантус, фото Елены Столповской

Это однолетник из семейства Пасленовые (Solanaceae) высотой 20-50 см и шириной 23-30 см. Он влаголюбив, требует плодородных легких некислых почв. Этому удивительному растению посвящена еще одна интересная статья на сайте: Схизантус или орхидея бедняка. Кроме того, цветками-бабочками своих хозяев порадуют: цикламен пурпурный, панкрациум, некоторые виды гвоздик.

Растения-собачки

Самый яркий представитель — львиный зев — знаком каждому с детства.

Антирринум большой (Antirrhinum majus)

Прекрасный однолетник (а на юге — зимнезеленый многолетник) с богатейшим набором разнообразных сортов, то есть «сказочные собачки» получаются самой разной масти: от белой до темно-вишневой.

Антирринум большой, фото автора

фото автора Ещё об антирринуме смотрите на сайте статью: Какие цветы нужно сеять на рассаду в январе и другие.

Растения-гребешки и сережки

Это очаровательные однолетники из семейства Амарантовые (Amaranthaceae).

Целозия серебристая гребенчатая (Celosia argentea f. Cristata)

Это настоящие сказочные петушки, которых можно потрогать руками и реально ощутить всю бархатистость гребешков-соцветий.

Целозия гребенчатая, фото автора

фото автора Преимущественно это сорта серий:

Целозия гребенчатая из Kurume Series. Фото с сайта burpee.com. Целозия гребенчатая Olimpia Series. Фото с сайта kurowski.pl 'Kurume Series' — высотой до 1,2 м, соцветие диаметром до 20 см, окраски: желтая, розовая, оранжевая, красная, оранжево-красная, красно-желтая двухцветная;

'Olimpia Series' — высотой 20 см, цвета: желтый, красный, пурпурный.

Семена на рассаду высевают в начале апреля, слегка прикрыв их почвенным субстратом; пикируют, в открытый грунт высаживают в начале июня, когда полностью исчезнет угроза возвратных заморозков. При посадке следует придерживаться расстояния между растениями 15-30 см. Целозия отзывчива на регулярные (2 раза в месяц) подкормки полным минеральным удобрением. Роскошными «индюшиными сережками» впечатлит наших юных семидачников и амарант хвостатый (Amaranthus caudatus).

Амарант хвостатый, фото SvetLanaSemen

Растения-башмачки

Представительницы семейства Норичниковые (Scrophulariaceae) — это настоящие сказочные цветы: яркие, красочные, как беззаботное детство.

Кальцеолярия морщинистая (Calceolaria integrifolia)

Своеобразные цветки этой красавицы, словно маленькие круглые туфельки лесных фей, неизменно привлекают внимание малышей.

Кальцеолярия морщинистая, фото автора

фото автора Ещё в культуре встречаются гибриды кальцеолярии (C. Herbeohybrida Group) преимущественно желтой и красной окраски. Их выращивают так же, как и к. морщинистую. Все они уязвимы переувлажнением почвенного субстрата, при этом корни кальцеолярий могут загнить, поэтому поливают растения только после подсыхании верхнего слоя. Пышного цветения кальцеолярий можно ожидать только при регулярных (2 раза в месяц) подкормках полным комплексным удобрением. Это правило желательно соблюдать в отношении кальцеолярий, высаженных в открытый грунт, а если они растут в контейнере — обязательно. О том, как вырастить кальцеолярию из семян, рассказано в статье: Какие цветы нужно сеять на рассаду в январе. В мире растений еще много интереснейших экземпляров: дицентра с цветками-сердечками, морская серия с лодочками, веслами и парусами из семейства Бобовые (Fabaceae): душистый горошек, фасоль огненно-красная, горох и другие.

Познаем и фотографируем удивительный мир растений, фото автора

фото автора Осенней порой наших юных семидачников непременно заинтересуют растения с интересными плодами и семенами: кардиоспермум халикакабский, долихос лаблаб и другие. Интересно, а какие растения-загадки выращиваете вы у себя на даче? Нравятся ли они вашим детям, внукам?