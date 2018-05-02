Российские бизнесмены открыли чешскую пивоварню в Карловых Варах

У жителей Карловых Вар с недавних пор стала пользоваться популярностью пивоварня, которой владеют двое бизнесменов из России. От желающих пригубить пенного ‐ нет отбоя. Традиционные рецепты, пивной лимонад и даже мороженое из пива. А сейчас предприниматели задумались о том, чтобы познакомить со своими напитками и жителей Подмосковья.

Сергей Черничкин владеет пивоварней, которой без малого пятьсот лет. Вместе с другом восстановил ее буквально из руин. Сейчас здесь, как и в средние века, рекой льется пиво — разных сортов, прямиком в разные страны.

Проще было построить в чистом поле новое здание. Оказавшись в Чехии и увидев эти объекты, были очарованы

— Денис Сабитов, владелец пивоварни.

Восстановив здание, взялись за восстановление рецептуры. Нашли потомственного чешского пивовара с сорокалетним стажем, причем нашли — в Волгограде. Там пан Бросс оказался по приглашению. В течение четырех лет делился опытом на одном из местных заводов. Он — настоящий мастер пивных дел. Знает о пенном напитке абсолютно все. Секретов не таит, за комплиментами не гонится.

Пивоварня берет воду прямиком из Карловых Вар, не жалеют денег на лучшие хмель и солод. В Чехии иначе никак. Чуть дашь слабину — и проиграешь конкурентам. Косметика на пиве, хмельной лимонад, здесь даже дошли до пенного мороженого. Его делают из полутемного сорта пива.

Говорят, что летом оно идет на ура у гостей ресторана.

У него короткие сроки хранения. Мы каждый день делаем новое мороженое. Повара приходят на работу и делают мороженое, которого хватит на день. Каждый день делают свежее

— Сергей Черничкин.

Недавно здесь открылась и школа пивоварения. Курсы — от месяца до трех. Оплата — от 2 до 5 тысяч евро. Бизнесмены готовы с радостью принять и учеников из Подмосковья. Да и вообще не прочь развивать свой бренд в Московской области. Вплоть до открытия целого производства.

Как идея, это здорово. Я думаю, она могла бы быть реализована. Если мы найдем

компанию-партнера, которая будет находиться в данном регионе,

какой-то совместный проект возможно открыть

— Сергей Черничкин.

Такой совместный проект может стать успешным. В том числе, и с туристической точки зрения. Пивоварам готовы предоставлять налоговые льготы и помощь в оформлении всех бумаг.