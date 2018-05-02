Канье Уэст признался в пагубном пристрастии к таблеткам

Канье Уэст решился на сенсационное признание, объяснив, что привело его на больничную койку в конце 2016 года. Напомним, тогда рэпер попал в клинику для наркозависимых и душевно больных. Его состояние было очень тяжелое.

Оказывается, незадолго до выхода нового альбома The Life of Pablo, официальный релиз которого состоялся в феврале 2016 года, музыкант сделал липосакцию. По словам Уэста, на операцию он пошел из-за того, что «не хотел выглядеть толстым». А после нее врачи прописали ему сильные обезболивающие препараты. Вначале он принимал по две таблетки в день, но вскоре дошел до семи. Как сообщил рэпер в интервью TMZ, большое число граждан США зависимы от опиатов.