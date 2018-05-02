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Канье Уэст признался в пагубном пристрастии к таблеткам
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Канье Уэст признался в пагубном пристрастии к таблеткам 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Канье Уэст решился на сенсационное признание, объяснив, что привело его на больничную койку в конце 2016 года. Напомним, тогда рэпер попал в клинику для наркозависимых и душевно больных. Его состояние было очень тяжелое.
Оказывается, незадолго до выхода нового альбома The Life of Pablo, официальный релиз которого состоялся в феврале 2016 года, музыкант сделал липосакцию. По словам Уэста, на операцию он пошел из-за того, что «не хотел выглядеть толстым». А после нее врачи прописали ему сильные обезболивающие препараты. Вначале он принимал по две таблетки в день, но вскоре дошел до семи. Как сообщил рэпер в интервью TMZ, большое число граждан США зависимы от опиатов.
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