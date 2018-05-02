Анатолий Мальцев: «Я изначально вынашивал план создания музея медицины»

В выставочном зале «На Покровской» открылась выставка «История медицины в открытках, марках и не только… » Я впервые увидела такую уникальную коллекцию. Говорят, её всю жизнь собирает врач. Можно ли узнать подробности такого хобби и не планируется ли открыть у нас музей медицины?

Т. Гоношилина, Карсун

Кроме почтовых открыток и марок, связанных с медициной, на выставке её автор Анатолий Мальцев , который отметит в мае этого года своё 70-летие, представил календари, магниты, модели медтранспорта, а также монеты и денежные купюры, знаки отличия и медали разных стран и эпох. Интервью « АиФ » Анатолий Александрович дал на фоне долго им собираемых экспонатов.

С чего началось собирание

С. Юрьев: Анатолий Александрович, какова история вашей коллекции? Как давно вы начали её собирать?

А. Мальцев: Всё началось в далёком детстве — с коллекционирования этикеток со спичечных коробков. Потом я начал активно заниматься спортом и даже стал чемпионом Тюменской области по лёгкой атлетике — так пришёл к определённой теме — спортивной. Тогда собирал уже марки, конверты, открытки. А после поступления в медицинский институт сменилась и тема — увлечённость профессией наслоилась на страсть к коллекционированию. Поскольку моя первая специальность — физиотерапия, диагностика и лечение туберкулёза, то и моя медицинская коллекция собиралась под девизом «Осторожно — туберкулёз».

— Здесь большая часть экспозиции посвящена Первой мировой войне. Можно сказать, что страсть к медицине слилась с интересом к истории?

— Я собирал вообще всё, что мне казалось интересным. В результате накопилось много раритетов по Первой мировой войне — это и открытки, и марки, и значки, и многое другое. Собирание происходит непредсказуемо — что-то случайно попадает в руки, что-то покупаешь, что-то вымениваешь. Приходишь в общества коллекционеров — не важно каких: и филателистов, и нумизматов, и фалеристов, и филуменистов — все уже знают, что меня интересует, и заранее готовят для меня предложения. Когда начал систематизацию коллекции, действительно появился некий исследовательский элемент — и в архивы заглядывал, и учебники листал, чтобы в полной мере понять, чем именно я обладаю. Коллекция продолжает пополняться, но можно сказать, что её основной костяк уже сформировался. И главное в каждом предмете — его подлинность. И вскрываются совершенно неожиданные факты связи с медициной многих известных людей, не имеющих отношение к ней.

— И чем удивите?

— Например, Сергей Есенин в годы Первой мировой войны был санитаром в Дворцовом лазарете, выезжал на фронт с санитарным поездом. У него был даже личный номер санитара — 9999. Фёдор Шаляпин устраивал благотворительные концерты, и все сборы шли на содержание двух лазаретов для солдат в Москве и Петрограде. Химик Николай Зелинский за тридцать лет до начала Первой мировой войны изобрёл отравляющее вещество, которое позже стало известно как иприт — тот самый газ, что немцы применили против французов на реке Ипр. И тот же Зелинский посвятил массу времени и сил, чтобы разработать защиту от собственного изобретения. В 1915 году он создал фильтрующий противогаз, чем спас миллионы солдат от мучительной смерти.

Кто выбрал спички предметом пропаганды?

— Получается, что даже за спичечной этикеткой стоит большая история?

— Спички в России появились в 1859 году, и власти быстро сообразили, что такой массовый продукт может иметь огромное пропагандистское значение. И особенно это проявилось именно в годы Первой мировой войны. Было множество этикеток, призывающих помогать раненым. Например, Ольга — дочь императора Николая II , став сестрой милосердия, собирала пожертвования для госпиталя, и каждый, кто оказывал помощь, получал в подарок коробок спичек. Но пожертвований было много, и коробков на всех не хватало. Так что кому-то доставалась лишь памятная этикетка от коробка.

— А чем представлена у вас история советской медицины?

— В советские времена происходили значимые события для медицины и врачебной науки — съезды работников здравоохранения, симпозиумы, конференции. К каждому из них выпускался либо нагрудный знак, либо памятная медаль, которые вручались всем делегатам или участникам. Подобные знаки начали выпускаться и к юбилеям различных медицинских учреждений и вузов. Были и медали, и почётные знаки, которые разными путями попали в мою коллекцию. Были монеты, связанные с медициной…

— Вы собираете монеты только советского периода? С отечественными лекарями?

— Не только. Вот, например, выпускались монеты с портретом Ивана Петровича Павлова , известного физиолога. Антона Павловича Чехова мы знаем как писателя, но не надо забывать, что он был и врачом. Это относится не только к монетам, но и к бумажным деньгам. На китайских банкнотах, которые выпускали до коммунистической революции 1949 года, изображён Сунь Ятсен, первый президент Китайской Республики. Он тоже врач по образованию и даже занимался медицинской практикой, прежде чем ушёл в политику.

— А как к вам попали китайские деньги?

— Я учился в Китае, в Шеньянском университете осваивал рефлексотерапию и встречался с коллекционерами.

— А как в современном Китае относятся к Сунь Ятсену? Ведь он же основатель враждебной коммунистам партии Гоминьдан? Хотя в 1940 году он посмертно получил титул «отца нации»?

— Относятся совершенно нормально. Сунь Ятсена можно увидеть на всех площадях, где собираются коллекционеры. Они там сидят прямо на тротуарах в огромных количествах, обмениваются банкнотами, монетами и всем, что у них есть. Людей с медицинским образованием, но прославившихся в самых различных сферах великое множество — тот же Че Гевара. У меня в коллекции несколько монет с его изображением, отчеканенных в разных странах. Есть монеты, посвящённые борьбе с раком, СПИДом, обществу Красного Креста

— Вы обучались в Китае рефлексотерапии. Есть ли принципиальная разница между российской медициной и китайской?

— Если говорить именно об иглорефлексотерапии, то разница, конечно, есть. Наша школа более молодая. Казалось бы, точки на теле одни и те же, иглы такие же, а руки разные… Причём специальность эту принято считать коммерческой, и врачи сюда нередко приходят недостаточно подготовленные. Поэтому и лечебный эффект бывает не всегда.

— Может ли официальная медицина что-то почерпнуть в медицине народной?

— Конечно! Мудрость народную…

Будет ли музей медицины?

— Есть ли в вашей коллекции любимые предметы?

— Не могу ничего выделить. У меня нет любимых предметов. У меня есть любимая коллекция.

— У вас уникальная и обширная коллекция. Музей создать не планируете?

— Я изначально вынашивал план создания музея медицины. Об этом вёл разговор с министром здравоохранения области Рашидом Абдулловым, и он сказал, что готов рассмотреть это предложение. Идею поддерживают многие врачи и научные работники, историки и краеведы. На открытии выставки собралось около ста человек, и за такой проект высказались декан медицинского факультета УлГУ Василий Горбунов, заместитель министра здравоохранения Инна Чигирёва, доцент УлГУ Сергей Петров . В конце концов, у нас есть музей архитектуры, образования, фотографии. Медицина не менее значимая отрасль, так что я очень надеюсь, что моя мечта сбудется.

— Не могу не спросить в заключение: что, по вашему мнению, приобрела, а что потеряла современная медицина по сравнению с временами Первой мировой войны и советским периодом?

— Несомненно, изменилось очень многое. Если раньше врач ставил диагноз на основании внешнего осмотра больного, пальпации, простукивания, выслушивания звуков, возникающих в процессе функционирования внутренних органов, то сегодня в его распоряжении результаты анализов клинико-диагностических лабораторий, рентгено-томографических исследований. Я уж не говорю про материальную базу современных клиник. Что касается медицинских работников, то они всегда были на передовой — и в годы Первой мировой, и в советское время, и по сей день. Правда, возникли некоторые моменты, которые людям не нравятся. Если раньше больной, который пришёл в поликлинику, обязательно попадал на приём к врачу, то теперь могут сказать: приходите завтра.