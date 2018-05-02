Создатели иммерсивного проекта «Черный русский» запускают интерактивное шоу 

Что привыкли делать люди, которые живут в России? Всегда и всего бояться, посчитали авторы шоу и решили на этом сыграть. Итак, ведущими выступают актеры Сергей Епишев и Кристина Асмус. Их герои — муж и жена, спустились в подземный бункер, чтобы спастись от врагов России и от катастрофы, которая ждет планету после столкновения с кометой Асмодей.
Под землей персонажи живут вместе с прислугой и котом, здесь же принимают гостей. В каждой серии к ним приходит медийная личность: Андрей Фомин, Егор Корешков, Максим Виторган.
Каждому предстоит пройти испытания страхами одиночества, смерти, собственных сексуальных фантазий и не только. Вот что рассказал режиссер Максим Диденко:
Максим Диденко режиссер «Мне очень нравится этот формат — „Черный русский“. Мне кажется, что сегодняшняя Россия готическая, страшная, черная, злая. То, что в интернете сейчас происходит, подтверждает мое такое ощущение такой вот темноты русского сознания, и это такое черное русское телевидение или анти-телевидение, подземное, адское. Мы деконструируем формат телевидения, пародируем контекст всего русского телевидения — всего того, что там происходит. Несмотря на то, что телевизор я не смотрю, но я его так себе представляю, что там происходит. Это черный юмор, это освобождающая вещь».
Театральное действо будет происходить в студии в прямом эфире. Шесть камер проследят за участником в реальном времени. Зритель сможет повлиять на сюжет шоу и судьбу героя с помощью чата и денежных пожертвований.
Премьера намечена на 21 мая. Вот что говорит директор инвестиционной компании 101 StartUp, медиаэксперт Михаил Гуревич:
Михаил Гуревич директор инвестиционной компании 101 StartUp «Большинство подобных стратегий основаны на том, что если мы преуспели в оффлайне и на обычном телевидение, то интернет мы обязательно взорвем. Как показывает практика, ничто не взрывается, и аудитория абсолютно не реагирует, не ведется на дорогостоящие, мощные задумкой произведения. По одной простой причине — это другая медиасреда, и в ней есть свои герои, свои специалисты, а вот как раз специалисты по интернет-медиапространству обычно не привлекаются со стороны оффлайновых знатоков и королей. Считают, видимо, что они сами знают достаточно много. В любом случае я считаю, что так или иначе пробовать надо. Еще один подобного рода проект может подстегнуть интерес аудитории к тому, чтобы появилось что-то настоящее, востребованное и интересное».
Возможно, востребованным и интересным будет именно шоу Максима Диденко, чей иммерсивный спектакль «Черный русский» полтора года назад был настоящей московской сенсацией. Кстати право посмотреть новое шоу продают — один просмотр стоит 699 рублей.