Создатели иммерсивного проекта «Черный русский» запускают интерактивное шоу

Что привыкли делать люди, которые живут в России? Всегда и всего бояться, посчитали авторы шоу и решили на этом сыграть. Итак, ведущими выступают актеры Сергей Епишев Кристина Асмус . Их герои — муж и жена, спустились в подземный бункер, чтобы спастись от врагов России и от катастрофы, которая ждет планету после столкновения с кометой Асмодей.

Егор Корешков, Максим Виторган. Под землей персонажи живут вместе с прислугой и котом, здесь же принимают гостей. В каждой серии к ним приходит медийная личность: Андрей Фомин

Каждому предстоит пройти испытания страхами одиночества, смерти, собственных сексуальных фантазий и не только. Вот что рассказал режиссер Максим Диденко

Максим Диденко режиссер «Мне очень нравится этот формат — „Черный русский“. Мне кажется, что сегодняшняя Россия готическая, страшная, черная, злая. То, что в интернете сейчас происходит, подтверждает мое такое ощущение такой вот темноты русского сознания, и это такое черное русское телевидение или анти-телевидение, подземное, адское. Мы деконструируем формат телевидения, пародируем контекст всего русского телевидения — всего того, что там происходит. Несмотря на то, что телевизор я не смотрю, но я его так себе представляю, что там происходит. Это черный юмор, это освобождающая вещь».

Театральное действо будет происходить в студии в прямом эфире. Шесть камер проследят за участником в реальном времени. Зритель сможет повлиять на сюжет шоу и судьбу героя с помощью чата и денежных пожертвований.

Премьера намечена на 21 мая. Вот что говорит директор инвестиционной компании 101 StartUp, медиаэксперт Михаил Гуревич

Михаил Гуревич директор инвестиционной компании 101 StartUp «Большинство подобных стратегий основаны на том, что если мы преуспели в оффлайне и на обычном телевидение, то интернет мы обязательно взорвем. Как показывает практика, ничто не взрывается, и аудитория абсолютно не реагирует, не ведется на дорогостоящие, мощные задумкой произведения. По одной простой причине — это другая медиасреда, и в ней есть свои герои, свои специалисты, а вот как раз специалисты по интернет-медиапространству обычно не привлекаются со стороны оффлайновых знатоков и королей. Считают, видимо, что они сами знают достаточно много. В любом случае я считаю, что так или иначе пробовать надо. Еще один подобного рода проект может подстегнуть интерес аудитории к тому, чтобы появилось что-то настоящее, востребованное и интересное».

Возможно, востребованным и интересным будет именно шоу Максима Диденко, чей иммерсивный спектакль «Черный русский» полтора года назад был настоящей московской сенсацией. Кстати право посмотреть новое шоу продают — один просмотр стоит 699 рублей.