Социальный ролик Госавтоинспекции и ГТРК «Калининград» победил в Международном фестивале «ДетективФёст»

Совместная работа ГТРК «Калининград» и региональной Госавтоинспекции стала победителем в Международном фестивале детективных фильмов и телепрограмм правоохранительной тематики DetectiveFEST. Теперь диплом победителя и статуэтка отправится в Калининград. Уже 20 год подряд фестиваль собирает лучших кинематографистов и журналистов не только России, но и всего мира. География стран-участников конкурса ежегодно расширяется. На этот раз наряду с российскими репортерами и режиссерами боролись за звание лучших коллеги из Франции, Италии, США, Швейцарии, Ирана, Шри-Ланки и других стран. От нашей телекомпании в номинацию «Рекламные и социальные ролики по тематике кинофестиваля в интересах безопасности» на суд жюри был представлен ролик «Живи».

Социальный ролик «Живи» был создан в 2017 году. В съемках приняли участие действующие сотрудники ГИБДД. По замыслу режиссера ГТРК «Калининград» Александра Щеглова, трое друзей спешили на пикник к своим девушкам. Нарушая правила дорожного движения, каждый стремился первым приехать к условленному месту встречи. Главная цель, которую ставили перед собой авторы ролика — еще раз напомнить всем водителям о том, что лихачество на дорогах, превышение скорости и грубое нарушение Правил дорожного движения могут привести к трагическим последствиям.

«Ролик отражает ситуацию, связанную с безопасностью на дорогах, и максимально эффективно может реализовывать идею самой по себе безопасности. Потому что люди так устроены, что, с одной стороны, мы беспокоимся о себе, а с другой стороны, совершаем массу непродуманных поступков, связанных даже с риском для жизни. Лень пройти 100 метров до перехода, нужно обязательно перебежать дорогу и угодить под машину. И сами водители сегодня какие-то агрессивные на дороге. И это неправильно» — отметил продюсер Международного фестиваля детективных фильмов и телепрограмм правоохранительной тематики DetectiveFEST Юрий Митюшин.