Ещё
Известная ведущая пригрозила Летучей компроматом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Известная ведущая пригрозила Летучей компроматом 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Бывшая ведущая «Ревизорро» Ольга Романовская заявила, что ей надоела Елена Летучая, которая также ранее работала в этой передаче. Как сообщает Super, Романовская может обнародовать компромат на свою коллегу, если та не перестанет критиковать телешоу.
Кроме того, Романовская обвинила Летучую в том, что с ней невозможно работать. Именно из-за совместной работы Романовской пришлось уйти из шоу.
Ранее Летучая выдала ряд претензий к проекту. По её словам, монтаж программы искажал реальную картину работы ресторана.
Кроме того, она обвинила сотрудников в том, что они предоставляли информацию о грядущем рейде.
News.ru: последние новости
Как заработать полмиллиона на безрыбье Японская ракета SS-520 оказалась в Книге рекордов Гиннесса Михалков попросил навсегда перенести ММКФ на апрель
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с актерами «Санта Барбары»26
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы68
Звезды, которые ненавидят свои культовые роли4
Крутые герои боевиков: тогда и сейчас3
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
Видео
02:16
Вышел новый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса»
Кино
02:53
«Мстители 3» собрали рекордную кассу за выходные
Кино
06:42
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
Кино
04:19
Дженнифер Лопес выпустила новый клип
Концерты
04:48
10 звезд, которые выросли в нищете
Кино
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение