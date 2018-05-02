Известная ведущая пригрозила Летучей компроматом

Бывшая ведущая «Ревизорро» Ольга Романовская заявила, что ей надоела Елена Летучая , которая также ранее работала в этой передаче. Как сообщает Super, Романовская может обнародовать компромат на свою коллегу, если та не перестанет критиковать телешоу.

Кроме того, Романовская обвинила Летучую в том, что с ней невозможно работать. Именно из-за совместной работы Романовской пришлось уйти из шоу.

Ранее Летучая выдала ряд претензий к проекту. По её словам, монтаж программы искажал реальную картину работы ресторана.

Кроме того, она обвинила сотрудников в том, что они предоставляли информацию о грядущем рейде.