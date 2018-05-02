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23-летний юноша обозначил место своей смерти геометкой в соцсети
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23-летний юноша обозначил место своей смерти геометкой в соцсети 

АиФ Санкт-Петербург 18 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства гибели 23-летнего жителя Петербурга, тело которого было найдено в Пушкине в Александровском парке, сообщает Фонтанка.Ру.
В правоохранительные органы ранее за помощью обратился знакомый погибшего. Он сообщил, что его друг оставил в соцсети странное сообщение, в котором говорилось о путешествии в вечность. Кроме того автор сделал геометку в районе Кузьминского шоссе.
Полиция приехала по заданным координатам. Недалеко от оставленной геометки, в Александровском парке, было обнаружено тело молодого человека.
Обстоятельства случившегося уточняются.
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