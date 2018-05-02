23-летний юноша обозначил место своей смерти геометкой в соцсети

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства гибели 23-летнего жителя Петербурга, тело которого было найдено в Пушкине в Александровском парке, сообщает Фонтанка.Ру

правоохранительные органы ранее за помощью обратился знакомый погибшего. Он сообщил, что его друг оставил в соцсети странное сообщение, в котором говорилось о путешествии в вечность. Кроме того автор сделал геометку в районе Кузьминского шоссе.

Полиция приехала по заданным координатам. Недалеко от оставленной геометки, в Александровском парке, было обнаружено тело молодого человека.

Обстоятельства случившегося уточняются.