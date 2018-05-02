Сергей Шнуров написал для себя эпитафию

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал для себя эпитафию, которую опубликовал в своем Instagram. Этим он не на шутку напугал фанатов, которые слишком серьезно восприняли шуточный стих.

За сутки этот пост собрал около 190 тысяч лайков.

1 мая музыкант написал:

«Как умру — на урне напишИте, В Питере жил-был такой мол житель, Не плохой, но точно не хороший, Песни пел, плясал и скоморошил. И в погожий день и в непогожий, Нос не вешал, *** не вешал тоже. Не служивый был, да и не коммерс, Просто жил и не тужил, и просто помер-с.»

Как умру — на урне напишИте, В Питере жил-был такой мол житель, Не плохой, но точно не хороший, Песни пел, плясал и скоморошил. И в погожий день и в непогожий, Нос не вешал, хуй не вешал тоже. Не служивый был, да и не коммерс, Просто жил и не тужил, и просто помер-с.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 1 Май 2018 в 12:42 PDT