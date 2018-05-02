В первомайском шествии приняли участие около 15,5 тысячи ангарчан

По ежегодной традиции 1 мая по центральной площади Ангарска прошли

трудовые коллективы округа. Праздничное яркое шествие объединило

работников градообразующих предприятий, учреждений образования,

культуры, спорта, медицины, администрации округа, представителей малого и среднего бизнеса и, конечно, общественных организаций и политических

партий.

Открыла шествие в 11 часов колонна Совета ветеранов Ангарска.

Председатель общественной организации Александр Бондарчук убежден, что традицию проводить Первомай в таком же масштабе необходимо сохранять.

«Сегодня от Совета ветеранов пришли порядка 40 человек, самые активные

его представители. 1 мая мы помним еще с советских времен и воспринимаем, как праздник мира, добра и счастья, прекрасный повод

собраться людям всех поколений. Спасибо организаторам! Особенно важно

это мероприятие для ребятишек! Здесь огромное количество наших

школьников, спортсменов, творческих личностей! Хочется пожелать им всем

здоровья и реализации своих талантов»! — поделился впечатлениями

Александр Бондарчук.

Главный врач Городской больницы №1, депутат Думы Ангарского округа

Иван Крывовязый считает, что участие в первомайском шествии служит

укреплению корпоративного духа. В колонне шли около сотни работников

больницы.

«Такие мероприятия позволяют нам объединяться не просто отдельными

учреждениям, а именно целым городом, большим коллективом. Это важно,

ведь все, что мы делаем ежедневно общими усилиями, идет на благо нам самим, на благо всем жителям», — уверен Иван Крывовязый.

«У нас в этом году очередной рекорд по числу участников. Безусловно,

это прекрасная традиция. Хотя праздник имеет политические корни, сегодня

он стал социальным явлением. Жители выходят с ощущением радости, весны,

единения. Чувствуется праздничная атмосфера, позитивная энергетика», —

Наиболее многочисленной и шумной как всегда стала оранжевая колонна

болельщиков хоккейного клуба «Ермак». В этот раз к ней присоединились

10-летние спортсмены из Иркутской области, республики Алтай,

Хабаровского, Приморского, Красноярского, Забайкальского краев. Это участники межрегионального турнира по хоккею «Добрый лед на Байкале»,

который проходит во Дворце спорта «Ермак».

В этот день на площади Ленина до 16 часов была организована торговля.

Концерт для гостей праздника подготовили творческие коллективы города.