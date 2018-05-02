В первомайском шествии приняли участие около 15,5 тысячи ангарчан 

По ежегодной традиции 1 мая по центральной площади Ангарска прошли
трудовые коллективы округа. Праздничное яркое шествие объединило
работников градообразующих предприятий, учреждений образования,
культуры, спорта, медицины, администрации округа, представителей малого и среднего бизнеса и, конечно, общественных организаций и политических
партий.
Открыла шествие в 11 часов колонна Совета ветеранов Ангарска.
Председатель общественной организации Александр Бондарчук убежден, что традицию проводить Первомай в таком же масштабе необходимо сохранять.
«Сегодня от Совета ветеранов пришли порядка 40 человек, самые активные
его представители. 1 мая мы помним еще с советских времен и воспринимаем, как праздник мира, добра и счастья, прекрасный повод
собраться людям всех поколений. Спасибо организаторам! Особенно важно
это мероприятие для ребятишек! Здесь огромное количество наших
школьников, спортсменов, творческих личностей! Хочется пожелать им всем
здоровья и реализации своих талантов»! — поделился впечатлениями
Александр Бондарчук.
Главный врач Городской больницы №1, депутат Думы Ангарского округа
Иван Крывовязый считает, что участие в первомайском шествии служит
укреплению корпоративного духа. В колонне шли около сотни работников
больницы.
«Такие мероприятия позволяют нам объединяться не просто отдельными
учреждениям, а именно целым городом, большим коллективом. Это важно,
ведь все, что мы делаем ежедневно общими усилиями, идет на благо нам самим, на благо всем жителям», — уверен Иван Крывовязый.
«У нас в этом году очередной рекорд по числу участников. Безусловно,
это прекрасная традиция. Хотя праздник имеет политические корни, сегодня
он стал социальным явлением. Жители выходят с ощущением радости, весны,
единения. Чувствуется праздничная атмосфера, позитивная энергетика», —
отметил мэр Ангарского округа Сергей Петров.
Наиболее многочисленной и шумной как всегда стала оранжевая колонна
болельщиков хоккейного клуба «Ермак». В этот раз к ней присоединились
10-летние спортсмены из Иркутской области, республики Алтай,
Хабаровского, Приморского, Красноярского, Забайкальского краев. Это участники межрегионального турнира по хоккею «Добрый лед на Байкале»,
который проходит во Дворце спорта «Ермак».
В этот день на площади Ленина до 16 часов была организована торговля.
Концерт для гостей праздника подготовили творческие коллективы города.