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Волочкова объяснила пристрастие к «детским» купальникам
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Волочкова объяснила пристрастие к «детским» купальникам 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Балерина Анастасия Волочкова, отдыхающая с возлюбленным в Турции, объяснила подписчикам, почему она выбирает очень яркие, «детские» купальники.
"Я в радости и любви. Порадуйтесь пожалуйста. Давайте радоваться счастью и позитиву! Неважно, какие у меня купальники. Детские? Так это же прелесть!" — заявила балерина и отметила, что такой стиль обусловлен желанием всегда оставаться ребенком душевно и физически.
Волочкова заметила, что дети всегда естественны, непосредственны, умеют быть собой и очень добрые, а все эти качества присущи балерине. Именно поэтому яркие купальники удачно дополняют ее образ. Читателям, которые не согласны с выбором Волочковой, Анастасия порекомендовала просто не смотреть на ее фото, но призналась, что отвести взгляд будет сложно.
"Важно, чтобы в этот мини купальник было что поместить! Согласны?" — пикантно пошутила Волочкова и добавила, что совсем скоро проведет в отеле мастер-класс, где научит всех желающих садиться на свой фирменный шпагат.
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