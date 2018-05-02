И зимой, и летом: в Загородном парке хотят установить новые аттракционы

Загородный парк получит новый облик. Каким он должен быть, укажут в концепции благоустройства зеленой зоны. Ее разработкой займутся профильные ведомства регионального правительства. Об этом стало известно в среду, 2 мая, во время визита в парк врио губернатора Дмитрия Азарова

— Мы должны привлечь сюда лучшие дизайн-бюро, чтобы получить парк мирового уровня, — сказал на совещании глава региона.

На совещании обсудили варианты реконструкции парка

Помимо обустройства зон отдыха власти запланировали обновление аттракционов. Ожидается, что в парке установят современное оборудование, которое будет работать и зимой, и летом.

За благоустройство Загородного парка по программе «Комфортная городская среда» горожане проголосовали 18 марта. Работы планируют провести в 2019 году.