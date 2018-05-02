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И зимой, и летом: в Загородном парке хотят установить новые аттракционы
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И зимой, и летом: в Загородном парке хотят установить новые аттракционы 

63.ru 26 минут назад
Фото: 63.ru
Загородный парк получит новый облик. Каким он должен быть, укажут в концепции благоустройства зеленой зоны. Ее разработкой займутся профильные ведомства регионального правительства. Об этом стало известно в среду, 2 мая, во время визита в парк врио губернатора Дмитрия Азарова.
— Мы должны привлечь сюда лучшие дизайн-бюро, чтобы получить парк мирового уровня, — сказал на совещании глава региона.
На совещании обсудили варианты реконструкции парка
Помимо обустройства зон отдыха власти запланировали обновление аттракционов. Ожидается, что в парке установят современное оборудование, которое будет работать и зимой, и летом.
За благоустройство Загородного парка по программе «Комфортная городская среда» горожане проголосовали 18 марта. Работы планируют провести в 2019 году.
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