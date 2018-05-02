Современные аттракционы установят в Загородном парке в Самаре 

Об этом стало известно сегодня во время проверки главой региона маршрутов ЧМ-2018 и общественных мест областного центра. Дмитрий Азаров поручил профильному ведомству разработать концепцию развития территории Загородного парка. В планах в 2019 году установить здесь современные аттракционы как для летнего времени, так и для зимы, а также организовать комфортные зоны для семейного отдыха. Для этого, по словам Дмитрия Азарова, необходимо привлечь к работе лучших ландшафтных дизайнеров. «Загородный парк должен стать парком мирового уровня», — считает руководитель Самарской области.
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