В Тобольске началась вакцинация от клещевого энцефалита

Областная больница №3 получила 7 тыс. доз вакцины для взрослых и 2 тыс. — для детей. Вакцинация будет доступна для жителей города и Тобольского района. В обязательном порядке проводится ревакцинация ранее привитых граждан и вакцинация граждан из группы риска.

К группе риска относятся те, чья профессиональная деятельность связана со следующим видом работ: сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, работы по выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательные, экспедиционные, дератизационные, дезинсекционные, по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, зон оздоровления и отдыха населения.

Среди детей бесплатной вакцинации от клещевого энцефалита подлежат юные геологи, ребята, которые занимаются спортивным ориентированием, землеустройством в отрядах мэра и прочими работами в лесу.

«Взрослому населению для вакцинирования необходимо обращаться в кабинет №219 центральной поликлиники по адресу 4 мкр, 53 в будни с 8.00 до 14.00 (обед с 12.00 до 12.30). В данном кабинете проводится предварительный осмотр пациента с целью определения показаний и противопоказаний к вакцинации. Чтобы поставить прививку ребенку, необходимо обратиться к участковому педиатру, предварительно записавшись в дни здорового ребенка (вторник, четверг). Также все желающие, не относящиеся к группе риска, могут привиться на платной основе, обратившись в регистратуру поликлиники в 4 мкрн», — сообщили в пресс-службе Тобольской областной больницы.

Организации могут заключить договор для вакцинирования сотрудников на рабочем месте. Для этого необходимо позвонить в отделение профилактики Областной больницы №3 по телефону 25-29-44.

Важно помнить о мерах предосторожности и правилах поведения в лесу! Если вы рыбак, охотник, грибник, дачник и просто любитель лесного туризма, надевайте специальную защитную одежду и пользуйтесь репеллентами.

Врачи напоминают, что за экстренной помощью в течение 48 часов после укуса клеща необходимо обращаться в приёмное отделение больницы, ФАП, поликлинику по месту жительства или в инфекционное отделение по улице Красноармейская, 6. Ни в коем случае не пытайтесь избавиться от клеща самостоятельно!