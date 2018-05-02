Ещё
В Тобольске началась вакцинация от клещевого энцефалита
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Тобольске началась вакцинация от клещевого энцефалита 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Областная больница №3 получила 7 тыс. доз вакцины для взрослых и 2 тыс. — для детей. Вакцинация будет доступна для жителей города и Тобольского района. В обязательном порядке проводится ревакцинация ранее привитых граждан и вакцинация граждан из группы риска.
К группе риска относятся те, чья профессиональная деятельность связана со следующим видом работ: сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, работы по выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательные, экспедиционные, дератизационные, дезинсекционные, по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, зон оздоровления и отдыха населения.
Среди детей бесплатной вакцинации от клещевого энцефалита подлежат юные геологи, ребята, которые занимаются спортивным ориентированием, землеустройством в отрядах мэра и прочими работами в лесу.
«Взрослому населению для вакцинирования необходимо обращаться в кабинет №219 центральной поликлиники по адресу 4 мкр, 53 в будни с 8.00 до 14.00 (обед с 12.00 до 12.30). В данном кабинете проводится предварительный осмотр пациента с целью определения показаний и противопоказаний к вакцинации. Чтобы поставить прививку ребенку, необходимо обратиться к участковому педиатру, предварительно записавшись в дни здорового ребенка (вторник, четверг). Также все желающие, не относящиеся к группе риска, могут привиться на платной основе, обратившись в регистратуру поликлиники в 4 мкрн», — сообщили в пресс-службе Тобольской областной больницы.
Организации могут заключить договор для вакцинирования сотрудников на рабочем месте. Для этого необходимо позвонить в отделение профилактики Областной больницы №3 по телефону 25-29-44.
Важно помнить о мерах предосторожности и правилах поведения в лесу! Если вы рыбак, охотник, грибник, дачник и просто любитель лесного туризма, надевайте специальную защитную одежду и пользуйтесь репеллентами.
Врачи напоминают, что за экстренной помощью в течение 48 часов после укуса клеща необходимо обращаться в приёмное отделение больницы, ФАП, поликлинику по месту жительства или в инфекционное отделение по улице Красноармейская, 6. Ни в коем случае не пытайтесь избавиться от клеща самостоятельно!
Уральский меридиан: последние новости
Фотовыставка «Я волонтёр» пробудет в Сургуте 8 месяцев Роспотребнадзор закрыл придорожное кафе на федеральной трассе «Иртыш» У «Водного союза» нет выходных. 29 апреля отключат два района Кургана
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с актерами «Санта Барбары»27
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы68
Звезды, которые ненавидят свои культовые роли5
Киноляпы, которые никто не замечал24
Номера в отеле, которые стоят как ваша квартира
Видео
05:17
5 ролей, которые могли достаться другим актерам
Кино
02:16
Вышел новый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса»
Кино
02:53
«Мстители 3» собрали рекордную кассу за выходные
Кино
06:42
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
Кино
04:19
Дженнифер Лопес выпустила новый клип
Концерты
04:48
10 звезд, которые выросли в нищете
Кино
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение