Роулинг извинилась за смерть Добби

Британская писательница Джоан Роулинг извинилась в твиттере за гибель героя поттерианы домовика Добби.

Во вторник, 2 мая, отмечается годовщина Битвы за Хогвартс — ключевого противостояния в поттериане. В этот день Роулинг по традиции приносит свои извинения за смерть того или иного персонажа.

"Вот и снова годовщина. В этом году я извиняюсь за гибель того, кто не погиб непосредственно в ходе битвы за Хогвартс, но отдал свою жизнь за людей, выигравших ее. Я говорю, разумеется, о Добби, свободном эльфе", — написала она.

В 2016 году писательница принесла извинения за то, что «убила» профессора Римуса Люпина, а в 2017 — за смерть Северуса Снегга.