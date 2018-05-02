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Роулинг извинилась за смерть Добби
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Роулинг извинилась за смерть Добби 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Британская писательница Джоан Роулинг извинилась в твиттере за гибель героя поттерианы домовика Добби.
Во вторник, 2 мая, отмечается годовщина Битвы за Хогвартс — ключевого противостояния в поттериане. В этот день Роулинг по традиции приносит свои извинения за смерть того или иного персонажа.
"Вот и снова годовщина. В этом году я извиняюсь за гибель того, кто не погиб непосредственно в ходе битвы за Хогвартс, но отдал свою жизнь за людей, выигравших ее. Я говорю, разумеется, о Добби, свободном эльфе", — написала она.
В 2016 году писательница принесла извинения за то, что «убила» профессора Римуса Люпина, а в 2017 — за смерть Северуса Снегга.
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