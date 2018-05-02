Охранник принял девушку‐инвалида за пьяную и не пустил в заведение 

В Челябинске девушку с ограниченными возможностями не пропустили в кафе Pretty Betty. Охранник заведения посчитал, что Анастасия пьяна. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на местные СМИ.
Очевидно, подобные мысли у сотрудника охраны вызвали проблемы с походкой и зрением у девушки. Спутник Анастасии пытался объяснить, что у его подруги проблемы со здоровьем, однако охранник не хотел никого слушать и попросил гостей покинуть кафе.
Жителей Челябинска подобное отношение к девушке-инвалиду
возмутило, и они предложили объявить бойкот Pretty Betty.
Ну и не ходить, значит, в это кафе. Пусть у них клиентов не будет, сами быстро закроются
Я бы на месте охранника извинилась, мол неувязочка вышла
Позор кафе! Вот доверили такому убогому дверь охранять
— пользователи Сети.
По данным издания, сотрудники заведения оперативно прокомментировать случившееся не смогли и обещали перезвонить.
Жители Приморья ограбили прикованного к постели инвалида. Злоумышленники проникли в квартиру и угрозами заставили тяжело больного человека отдать им драгоценные изделия.