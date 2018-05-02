Охранник принял девушку‐инвалида за пьяную и не пустил в заведение

В Челябинске девушку с ограниченными возможностями не пропустили в кафе Pretty Betty. Охранник заведения посчитал, что Анастасия пьяна. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на местные СМИ.

Очевидно, подобные мысли у сотрудника охраны вызвали проблемы с походкой и зрением у девушки. Спутник Анастасии пытался объяснить, что у его подруги проблемы со здоровьем, однако охранник не хотел никого слушать и попросил гостей покинуть кафе.

Жителей Челябинска подобное отношение к девушке-инвалиду

возмутило, и они предложили объявить бойкот Pretty Betty.

Ну и не ходить, значит, в это кафе. Пусть у них клиентов не будет, сами быстро закроются

Я бы на месте охранника извинилась, мол неувязочка вышла

Позор кафе! Вот доверили такому убогому дверь охранять

— пользователи Сети.

По данным издания, сотрудники заведения оперативно прокомментировать случившееся не смогли и обещали перезвонить.

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