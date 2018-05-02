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Жители Ханты-Мансийска встретили День весны и труда
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Жители Ханты-Мансийска встретили День весны и труда 

АиФ Югра 5 минут назад
Фото: АиФ Югра
Праздничные мероприятия начались с традиционной городской легкоатлетической эстафеты, которая объединила около 30 трудовых коллективов города. Любители здорового образа жизни и спорта пробежали марафонский круг: по улице Мира до пересечения с улицей Строителей и финишировали в месте старта, на главной площади города.
В результате забега были определены победители в трех категориях. Так среди общеобразовательных учреждений и школ города лидером стал Югорский физико-математический интернат. В категории ВУЗы, СУЗы и общественные организации победила команда Фонда поддержки и развития массового спорта. Среди производственных коллективов трудящихся лучшими стали представители УМВД России по ХМАО-Югре.
На протяжении всего дня творческие коллективы и солисты КДЦ «Октябрь» радовали горожан концертной программой «Весна идет, весне дорогу!». На центральной площади развернулась специализированная выставка пожарной, дорожно-строительной техники, машин скорой помощи «Славим человека труда» и экспозиция «От кольчуги до бронежилета». Жители города попробовать гречневую, перловую каши и согрелись горячим чаем.
«Нам с детьми очень понравился праздник. Здорово, что на площади не только традиционный концерт, но и занимательные мастер-классы, интересные выставки. Дочки нарисовали рисунки, сделали аппликации из пластика. А сын посидел в пожарной машине и даже сам затушил настоящий огонь из огнетушителя», — рассказала жительница города Наталья Попова.
Финальной точкой праздника стал концерт камерного оркестра «Сибирь-Брасс» в стенах КТЦ «Югра-Классик». «Мир. Труд. Брасс» — с таким оригинальным названием новой программы выступили музыканты. «Программа музыкального вечера объединила знакомые и любимые произведения, которые ассоциируются с весной, романтикой и Парижем. Среди произведений — знаменитые „Подмосковные вечера“, невесомое „Утро“ из сюиты „Пер Гюнт“, „Вальс под небом Парижа“, Дж. Дассен — „Елисейские поля“, „Тебе“. Даже для любителей фильма „Звездные войны“ подготовлен музыкальный сюрприз», — рассказал художественный руководитель оркестра Али Садик.
После завершения концерта зрителям показалось мало, под звенящие звуки медных инструментов дружная пятерка музыкантов «Сибирь-Брасс» покинула зал таким же неожиданным путем, каким и появились вначале, оставив зрителей в ощущении, что все хотят продолжения их выступления. Публика оправдала музыкантов, ведь сегодня праздник и им тоже нужно отдохнуть.
«Мы большим коллективом учителей ходим на концерты «Сибирь — Брасс», нам нравятся ребята, репертуар хороший, вместе с популярными композициями обязательно прозвучит классическая музыка, что полезно для развития публики», — подчеркнула Наталья Чернушенко учитель школы №3 города Ханты-Мансийка.
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