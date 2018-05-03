Human Rights Watch просят ФИФА добиться от России освобождения чеченского правозащитника Оюба Титиева 

Human Rights Watch и другие правозащитные организации просят ФИФА добиться от России освобождения чеченского правозащитника Оюба Титиева до начала Чемпионата мира по футболу.
В письме к главе ФИФА Джанни Инфантино содержится призыв обратиться лично к президенту Путину с просьбой об освобождении Титиева.
Добиться освобождения главы чеченского «Мемориала» наверняка не получится, но это может привлечь внимание властей. Такое мнение «Эху» высказал председатель правления международного общества «Мемориал» Ян Рачинский.
Ранее суд продлил содержание Оюба Титиева под стражей до 9 июня.
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